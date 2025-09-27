Saúde

Prejudicial ou benéfico?
Notícia

O que é hiperfoco? Especialistas "desvendam" comportamento

Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) tendem a apresentar característica com mais frequência

Isadora Garcia

Repórter

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS