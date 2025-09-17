"Não devemos proibir totalmente os celulares nas escolas", recomenda professor de Pediatria de Harvard

Grupo A Editora / Divulgação

Professor associado na Harvard Medical School (EUA), Michael Rich é reconhecido mundialmente por seu trabalho como pediatra e pesquisador de saúde infantil. É fundador e diretor do Laboratório de Bem-Estar Digital, que busca compreender e promover experiências saudáveis ​​com mídia digital para jovens.

Rich também é fundador e codiretor da Clínica para Transtornos de Mídia Interativa e Internet, também no Boston Children’s Hospital. O norte-americano é um dos convidados do 17º Congresso Brasileiro de Adolescência, que será realizado de quarta-feira (17) a sábado (20) em Porto Alegre.

Após iniciar a carreira no cinema, ao lado do lendário Akira Kurosawa no Japão, Rich fez uma guinada inusitada rumo à medicina. O especialista lança agora no Brasil o livro O guia do midiatra: como criar crianças saudáveis, inteligentes e respeitosas em um mundo saturado de telas. Na obra, Rich defende pilares para o bem-estar digital, como modelar o comportamento que deseja ver nos filhos, monitorar o uso com diálogo, criar memórias offline e dominar as ferramentas.

Em entrevista a Zero Hora por videochamada, Rich falou sobre a relação de usos problemáticos da tecnologia, os riscos e os benefícios que a tecnologia pode trazer, tratamentos para transtornos e como lidar de forma equilibrada.

Você sustenta que o uso problemático de smartphones, tecnologia e internet por crianças e jovens é muito mais sintoma do que causa de condições como TDAH, ansiedade social, autismo ou depressão – uma visão que contrasta com a de Jonathan Haidt, autor de A Geração Ansiosa, por exemplo. Por quê?

A razão pela qual digo isso é porque já atendemos centenas de crianças na Clínica de Mídia Interativa e Distúrbios da Internet do Hospital Infantil de Boston. Todos eles chegaram com problemas com jogos, redes sociais, pornografia ou até mesmo o que chamamos de compulsão informativa, que são os vídeos intermináveis do YouTube, Reddit, Quora. E, curiosamente, ainda não encontramos nenhum que não tivesse um desses motivadores psicológicos para esses comportamentos. Concordo plenamente com Jonathan Haidt que essas condições se exacerbam, aceleram e amplificam no ambiente digital. Mas não acho que o ambiente digital esteja causando isso.

Eu também, francamente, concordo plenamente com a premissa de que as crianças não estão brincando o suficiente. Que elas estão substituindo as brincadeiras por celulares. A diferença é que não devemos ter medo de celulares. Não devemos nos sentir culpados por termos arruinado uma geração. Devemos simplesmente abordar o problema como ele é. E temos de reconhecer que essas crianças viverão em um mundo com smartphones, com mídias sociais. Então, eles precisam aprender a lidar com isso de maneiras saudáveis, seguras e empáticas entre si. Também não podemos fingir que, se eliminássemos as mídias sociais e os smartphones, todos esses problemas desapareceriam. Acho que o que Jonathan Haidt está apontando é uma aceleração em alguns aspectos da ansiedade, não uma relação causal.

Para dar um passo para trás, vício é uma terminologia incrivelmente estigmatizante. Os pais não acreditam que seus filhos sejam viciados. As crianças não se sentem viciadas. E a outra parte é que o vício é algo que você culpa outra pessoa, a heroína, o álcool – neste caso, os smartphones ou as redes sociais, em vez da minha responsabilidade pelo uso deles.

Vamos analisar o ambiente da mídia interativa: agora é um recurso necessário na vida das crianças. Não é como álcool ou cocaína. Vivemos online. Na verdade, as crianças vivem constantemente em um ambiente físico digital e integrado. É impulsionado não por motivações fisiológicas, mas psicológicas. E nosso objetivo terapêutico é a autorregulação. Então, vemos uma analogia melhor para o que está acontecendo com essas crianças com o transtorno alimentar mais prevalente, que é da compulsão alimentar. Uso de um recurso necessário, a comida, para atender às necessidades psicológicas, em vez de físicas.

(...) Quero trazer a responsabilidade do jovem ou da família que o cerca, para realmente ajudá-los a entender como usar essas ferramentas poderosas de maneiras eficazes, conscientes e saudáveis. E esta é uma das razões pelas quais acredito que não devemos proibir totalmente os celulares nas escolas. Mas as escolas deveriam ensinar as crianças a usar esses celulares de forma eficaz, assim como ensinamos a usar computadores ou até mesmo lápis e papel. Porque se não as ensinarmos, elas aprenderão sozinhas. E será uma anarquia completa, como está agora.

Quais são as maiores preocupações em relação ao uso da tecnologia por crianças e adolescentes hoje?

Estamos seguindo três alvos móveis: o desenvolvimento humano desde a infância até a idade adulta; o ecossistema digital em constante e rápida evolução que está afetando esse desenvolvimento e o refletindo; e a mudança de todo o nosso comportamento, porque temos smartphones em nossos bolsos ou wearables e estamos constantemente em contato.

Uma das preocupações que tenho de forma bastante pontual agora é o surgimento da IA, em particular em que você pode criar um bot de bate-papo ou um avatar e fazê-lo interagir com você. A IA é muito, muito inteligente, mas não tem empatia, não tem senso de compaixão humana. O que ela substitui por isso é a bajulação, ela diz o quão inteligente você é, maravilhoso, bonito. E o que acontece é que os jovens se apaixonam pelos bots de bate-papo de sua própria criação. E isso ensina que relacionamentos são fáceis, que é apenas alguém que te adora, não importa o que aconteça. Mas em alguns casos realmente trágicos, já estamos vendo jovens que criam chatbots pelos quais se apaixonam, e quando estão passando pela angústia normal da adolescência, os chatbots não percebem os sinais de perigo e, na verdade, já chegaram a ponto de encorajá-los a cometer suicídio e até mesmo dizer a eles como fazer isso, dizendo que “ninguém te entende do jeito que te entendo”.

Temos que lembrar que os jovens ainda estão em transição da infância, do pensamento mágico de que a fantasia é tão poderosa quanto a realidade, mas eles ainda precisam desenvolver um conjunto completo de funções executivas, como controle de impulso e pensamento futuro, que eles não desenvolverão até meados ou final dos 20 anos. Se deixarmos isso continuar na ausência de interação humana, essas crianças se sentirão bastante sem esperança, e também com as informações necessárias de como fazer isso. O suicídio é uma solução permanente para um problema temporário, e os adolescentes são particularmente vulneráveis a isso, porque é um momento muito emocional e de confusão, preocupação e de autoconhecimento.

Você não vê apenas pontos negativos nos celulares e na internet. Quais são os benefícios?

Uma das razões pelas quais estou preocupado em não proibirmos as crianças de usar a internet ou os celulares é que existem muitos subgrupos que são historicamente marginalizados. Crianças LGBT+, de diferentes raças, etnias, religiões, que não têm um grupo físico com o qual se identifiquem ou uma tribo, podem encontrar seu povo online, pessoas online que os veem, os ouvem, os afirmam e até os amam. E isso é algo que não queremos perder. Queremos poder apoiar isso, porque é uma das grandes coisas que a internet fez. A internet também ajudou na saúde física quando as pessoas a usam da maneira certa, com suas maneiras de organizar atividades físicas ao ar livre entre si. Mas precisamos ajudá-los a usar essas ferramentas como ferramentas, e não como um fim em si mesmo.

Você defende mínimos diários sem tela.

Com certeza. Acho que é muito mais fácil fazer isso intencionalmente do que contar o tempo de tela. Porque sim, existem aplicativos no seu celular que informam quanto tempo de tela você passa no seu celular, mas não quanto tempo você passa no seu laptop, no seu tablet, na televisão e nas telas que estão em todos os ambientes em que vivemos. Então, acho que precisamos passar tempo uns com os outros, cara a cara, na natureza, no ambiente em que vivemos. Seja qual for a natureza em nosso mundo – às vezes, se você mora na cidade, não há muitas oportunidades, mas temos que desligá-los intencionalmente e diminuir nossa hiperestimulação, diminuir nossa necessidade de ativação constante e doses de dopamina, e voltar ao ritmo da Terra.

Quais tratamentos são recomendados na Clínica para Transtornos de Mídia Interativa e Internet?

O mais importante é identificar com o jovem qual é a sua dor. Geralmente, quando ele chega, os pais o arrastam e dizem que ele está jogando videogame o tempo todo. E a criança diz: "Ah, todo mundo faz isso. Qual é o problema?" Muitas vezes pergunto às crianças qual é a sua dor e elas dizem que é a mãe ou o pai. Uma das coisas que eu faço é pedir aos pais que parem de policiar e comecem a apoiar o sucesso. Em outras palavras, pare de ficar dizendo para desligar o vídeo e isso e aquilo, e apoie o uso desses dispositivos para fazer a lição de casa, pesquisar, aprender sobre o mundo. O garoto chega e espera que eu basicamente passe uma receita ou me livre do Xbox ou do smartphone. E eu digo: vamos pensar no que você faz online e quanto tempo isso leva. No seu dia, desde a hora em que você acorda até a hora em que vai dormir. E o que fazemos é ajudá-los a estruturar o dia e a estarem atentos sobre como eles usam seu tempo para reconhecer que não existe multitarefa, que nosso cérebro humano só funciona em um canal por vez e que estamos trocando rapidamente de tarefa quando achamos que estamos fazendo multitarefa. Isso interrompe o fluxo da sua mente. Então, para evitar situações como essa, quando eles estão fazendo a lição de casa ou estão se comunicando com alguém que amam ou qualquer outra coisa, para entender que damos toda a nossa atenção ao que estamos fazendo.

Queremos muito, muito mesmo, preservar o tempo de sono deles. Dizemos que os dispositivos devem ficar fora do quarto à noite e as telas devem ser desligadas uma hora antes de dormir, para que eles tenham a chance de desacelerar, diminuir a luz azul que suprime a melatonina e deixá-los dormir de forma saudável.

Nós os encorajamos a, conscientemente, se afastarem das telas por um tempo, mas não dizemos para pararem. Digamos que sejam gamers: fazemos coisas como conversar com eles sobre o ciclo do jogo. A maioria dos jogos tem um ciclo em que você completa algo e passa para o próximo nível. Peça para eles trabalharem com os pais para que os pais digam quando estão a um ciclo de fazer a próxima coisa, e não para parar no meio de algo. Estabeleça, por exemplo, “faltam 15 minutos”, para que a criança não inicie uma nova partida. Porque os conflitos surgem quando o pai ou a mãe manda parar no meio de uma atividade – no meio de um jogo, no meio de uma interação em rede social, etc. Sempre tenha algo que eles gostem de fazer depois do jogo ou das redes sociais. E faça as crianças dizerem aos amigos que têm os pais mais rigorosos e malvados de todos os tempos e que precisam ficar offline a partir das 20h. Os pais não se importam nem um pouco.