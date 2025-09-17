Saúde

Com A Palavra
Notícia

"Não devemos proibir totalmente os celulares nas escolas", recomenda professor de Pediatria de Harvard

Norte-americano Michael Rich é um dos convidados do 17º Congresso Brasileiro de Adolescência, que será realizado desta quarta-feira (17) até sábado (20) em Porto Alegre

Fernanda Polo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS