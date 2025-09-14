Mutirão em hospitais universitários do RS realiza mais de 2 mil atendimentos pelo SUS

Os pacientes selecionados para os mutirões foram chamados pelos hospitais ou pelas respectivas secretarias municipais de saúde, atendendo às demandas prioritárias. Leonardo Mello / Ebserh

Um mutirão de saúde garantiu, neste sábado (13), mais de 2 mil procedimentos para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no Rio Grande do Sul, incluindo cirurgias, exames e consultas. A iniciativa é da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), em parceria com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, e foi realizada em 45 hospitais universitários federais.

O Dia E – Ebserh em Ação integra o programa Agora Tem Especialistas, que tem como objetivo reduzir o tempo de espera na fila do SUS. No Estado, a ação ocorreu em Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. As atividades iniciaram por volta das 7h da manhã e seguiram até o final da tarde.

— Além das cirurgias, a gente teve exames de raio-x, tomografia, mamografia, ultrassonografia, colonoscopia, entre outros. Essa ação é importante para que a gente possa acelerar o cuidado e diminuir as filas de espera, que a gente sabe que aumentaram ainda mais no pós-pandemia, sempre com um cuidado especializado — diz a gerente de atenção à saúde do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel), Gabriela Klein Couto.

Foram realizados cerca de 1,5 mil procedimentos no município, sendo boa parte deles consultas e exames especializados. Além das instalações do hospital, foram utilizados espaços da Faculdade de Medicina e do ambulatório da UFPel para garantir os serviços.

Contemplado com recursos do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o HE-UFPel terá um novo complexo hospitalar até 2028, conforme a previsão do governo federal.

Em Santa Maria, foram realizados 319 procedimentos durante o mutirão. Foram realizados exames como raio-X, ecocardiograma, tomografia e ultrassom, entre outros. Também foram realizadas cirurgias oncológicas, de traumatologia e otorrinolaringologia, consultas com dentistas, cardiologistas e fisioterapeutas, entre outros atendimentos.

Já no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr., da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg), o mutirão promoveu 380 atendimentos especializados. A superintendente do hospital, Sandra Brandão, destacou o empenho da instituição na ampliação do acesso da população aos serviços especializados.

— As filas são um problema crônico, mas elas se intensificaram um pouco com a pandemia e, para nós, com a enchente, que nos causou grandes transtornos. Ficamos fechados por mais de 30 dias. Esse engajamento sempre vai produzir um efeito positivo a médio e longo prazo — afirma Sandra.

Os serviços contribuíram para atender à demanda de procedimentos como consultas de endocrinologia e cardiologia, além de avaliações de triagem de fonoaudiologia, bem como uma série de outros atendimentos especializados.

Os pacientes selecionados para os mutirões foram chamados pelos hospitais ou pelas respectivas secretarias municipais de saúde, atendendo às demandas prioritárias.

Próximas ações

No total, o Dia E – Ebserh em Ação promoveu mais de 29 mil exames, consultas e cirurgias em 23 Estados e no Distrito Federal. Foram envolvidos 45 hospitais universitários federais 100% SUS, garantindo 1,9 mil cirurgias eletivas, 22,7 mil exames e procedimentos e 4,4 mil consultas. Somados, esses atendimentos representam um aumento de 133% em relação aos 12,4 mil atendimentos prestados em julho, no último mutirão.

Os atendimentos são voltados a especialidades como cardiologia, ortopedia, oftalmologia e saúde da mulher. São mais de 2,5 mil médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e demais especialistas, além de 700 estudantes. Ao todo, mais de 3,2 mil profissionais participam.

No HU-Furg, outros dois mutirões marcam o mês de setembro. O primeiro foi realizado no dia 7 de setembro. Na oportunidade 453 atendimentos foram oferecidos para pacientes que aguardavam a realização de exames e cirurgias. Por fim, uma terceira iniciativa está prevista para acontecer no dia 20 deste mês.