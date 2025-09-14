Saúde

Força-tarefa
Notícia

Mutirão em hospitais universitários do RS realiza mais de 2 mil atendimentos pelo SUS

Ação ocorreu neste sábado em Pelotas, Rio Grande e Santa Maria. Iniciativa do governo federal busca reduzir fila de espera para os pacientes 

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS