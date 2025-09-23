Ministério da Saúde passa a recomendar mamografia a partir dos 40 anos

A mamografia é considerada o principal exame para rastreamento do câncer de mama. Reprodução RBS TV / Divulgação

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (23) novas recomendações para a realização da mamografia no Sistema Único de Saúde (SUS). A principal mudança é a inclusão de mulheres entre 40 e 49 anos na política de acesso ao exame, que passa a ser realizado sob demanda, ou seja, mediante decisão da paciente e indicação médica.

Novas faixas etárias para mamografia

Com a atualização, o protocolo oficial do SUS passa a adotar os seguintes critérios:

Mulheres de 40 a 49 anos : acesso garantido à mamografia, sem obrigatoriedade de rastreamento bienal;

: acesso garantido à mamografia, sem obrigatoriedade de rastreamento bienal; Mulheres de 50 a 74 anos : rastreamento populacional a cada dois anos, mesmo sem sintomas;

: rastreamento populacional a cada dois anos, mesmo sem sintomas; Acima de 74 anos: decisão individualizada, conforme comorbidades e expectativa de vida.

A ampliação da faixa etária para rastreamento, anteriormente limitada até os 69 anos, tem como objetivo incentivar a realização regular do exame. Dados do Ministério indicam que 22,6% dos casos de câncer de mama ocorrem entre mulheres de 40 a 49 anos.

Mamografia como ferramenta de diagnóstico

A mamografia é considerada o principal exame para rastreamento do câncer de mama. Ela permite identificar alterações como nódulos, cistos e espessamentos do tecido mamário antes do surgimento de sintomas clínicos. Em casos suspeitos, pode ser indicada a realização de biópsia.

A Sociedade Brasileira de Mastologia já recomendava a realização anual do exame a partir dos 40 anos. Em 2024, mais de 30% das mamografias realizadas no país foram em mulheres com menos de 50 anos.

Novos medicamentos incorporados ao SUS

As mudanças também incluem a incorporação de novos tratamentos no SUS, por meio do primeiro Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) específico para câncer de mama. Entre os medicamentos estão:

Inibidores de CDK 4/6 : bloqueiam proteínas envolvidas na divisão celular, freando o crescimento de tumores hormônio-dependentes;

: bloqueiam proteínas envolvidas na divisão celular, freando o crescimento de tumores hormônio-dependentes; Trastuzumab entansina : terapia-alvo combinada com quimioterapia, direcionada a tumores HER2 positivos;

: terapia-alvo combinada com quimioterapia, direcionada a tumores HER2 positivos; Supressão ovariana medicamentosa e hormonioterapia parenteral : reduzem a produção de estrogênio, hormônio que pode estimular o crescimento tumoral;

: reduzem a produção de estrogênio, hormônio que pode estimular o crescimento tumoral; Fator estimulador de colônia : aumenta a produção de glóbulos brancos, reduzindo o risco de infecções durante quimioterapia intensa;

: aumenta a produção de glóbulos brancos, reduzindo o risco de infecções durante quimioterapia intensa; Ampliação da neoadjuvância: tratamento pré-cirúrgico agora indicado também para tumores em estágios iniciais (I a III), com o objetivo de preservar a mama.

Expectativa de impacto

O câncer de mama é o tipo mais incidente entre mulheres no Brasil e no mundo, excluindo os tumores de pele não melanoma. O diagnóstico precoce é essencial para aumentar as chances de cura e ampliar as opções terapêuticas.