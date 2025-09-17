Saúde

Situação crítica
Notícia

Médicos iniciam paralisação e restringem atendimentos no Hospital Universitário de Canoas

Prefeitura afirma que já fez depósitos à empresa gestora da instituição para que proceda com os pagamentos em atraso dos profissionais

Vinicius Coimbra

