HPS de Canoas tem obras adiadas pela sexta vez e só será concluído em novembro de 2026

Em março, Zero Hora esteve no local para ver o andamento da reforma.

O prazo para conclusão das obras do Hospital de Pronto Socorro de Canoas foi adiado pela sexta vez. Fechado desde a enchente de maio do ano passado, a previsão atual é para que a reforma encerre apenas em novembro de 2026.

A nova estimativa foi apresentada pela Secretaria de Projetos e Captação de Recursos de Canoas à Câmara de Vereadores. Com isso, não há data para o hospital voltar a receber pacientes.

A obra começou em dezembro de 2024 e até o momento, apenas 4% foi concluída. Segundo o município, o serviço ocorre em ritmo lento devido à falta de liberação de recursos. A questão envolve projetos realizados pela antiga gestão do município. Os documentos estão sendo adequados e apresentados para a Caixa Econômica Federal.

Atualmente, a reforma ocorre no primeiro pavimento do hospital - parte que foi totalmente afetada pela enchente. Depois, o segundo andar também receberá serviços.

Depois da conclusão da obra, ainda será necessário a compra de maquinários e móveis. O processo ocorrerá por meio de licitação. Um edital chegou a ser aberto no ano passado, mas foi suspenso pela prefeitura após diversas contestações de empresas.

No antigo processo estavam listados 29 itens, entre ventilador pulmonar, raio-x portátil, aquecedor de soro, cardioversor e ecógrafo. A prefeitura afirma que diante da reformulação do hospital será necessário realizar um novo estudo sobre os equipamentos necessários para o pronto-socorro.