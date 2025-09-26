Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas perde certificado de filantropia; impacto é estimado em ao menos R$ 6 milhões por ano

Gracinha possui a única emergência hospitalizar ativa na cidade. Tadeu Vilani / Agencia RBS

O Hospital Nossa Senhora das Graças de Canoas (HNSG) perdeu o certificado de filantropia cedido pelo Ministério da Saúde a entidades que prestam serviços voltados à essa área. A perda pode gerar impactos financeiros de ao menos R$ 6 milhões por ano, além de transtornos operacionais ao Gracinha, de acordo com Associação Beneficente de Canoas (ABC), mantenedora do hospital.

A situação ocorre após a prefeitura da cidade atrasar o pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas), segundo informou o advogado Maurício Costa, que representa a mantenedora.

Conforme o jurista, o pedido de renovação deveria ser feito até dezembro de 2023, mas foi realizado apenas em janeiro do ano seguinte. Com o atraso, a prefeitura ingressou com um pedido de concessão do reconhecimento, pois já havia perdido a oportunidade de realizar a renovação.

Em 19 de setembro, após alguns recursos, o Ministério da Saúde negou a solicitação de certificação. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União, em forma de despacho.

— O pedido acabou sendo indeferido porque não foram enviadas documentações necessárias, além da certificação negativa de débitos federais e de regularidade para com o FGTS dos funcionários — explicou o advogado.

Desde outubro de 2020, a prefeitura de Canoas possui a requisição administrativa para gerenciar o hospital, portanto, a mantenedora não pode tomar nenhuma decisão administrativa.

Impactos

Na prática, a perda do certificado representa o corte de benefícios fiscais e de recursos financeiros ao Gracinha. A mantenedora estima uma redução de aproximadamente R$ 6 milhões anuais na receita da instituição. Os valores seriam repassados pelo Ministério da Saúde.

A depender de decisões futuras, a falta dos recursos pode inviabilizar parcial ou totalmente o funcionamento da instituição.

Nesta quinta-feira (22), o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) publicou uma nota lamentando a perda da filantropia, afirmando que esse status é importante para redução de cargas fiscais ao hospital:

"A filantropia é fundamental para instituições de saúde que prestam atendimento majoritário ao Sistema Único de Saúde (SUS), pois permite isenções fiscais importantes. Sem esse status, a carga tributária aumenta significativamente, colocando ainda mais pressão sobre uma gestão hospitalar já fragilizada", disse a entidade.

Segundo o sindicato, a medida pode agravar o cenário do município, que "já enfrenta dificuldades na manutenção dos serviços de saúde, inclusive com histórico recente de demissões de profissionais e risco de desassistência."

Contraponto

Em nota, a prefeitura de Canoas afirmou que a decisão "não tem caráter definitivo" e que está trabalhando para "reverter a situação". Questionada sobre a perda do prazo que gerou a situação e como a medida deve impactar o sistema de saúde da cidade, a gestão municipal não esclareceu.

Leia a nota na íntegra:

"A Prefeitura Municipal de Canoas informa, em relação à situação da Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS) do Hospital Nossa Senhora das Graças (HNSG), que a recente decisão é administrativa e não tem caráter definitivo. A administração municipal trabalha atualmente para reverter a situação junto aos órgãos competentes. A Prefeitura de Canoas está empenhada em manter a certificação do HNSG e, acima de tudo, garantir a manutenção da assistência à população."

Ministério da Saúde