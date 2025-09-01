Hospital Municipal de Novo Hamburgo suspende cirurgias cardíacas

Não há prazo para retomada dos serviços, segundo a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (foto de arquivo). Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo / Divulgação

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, suspendeu temporariamente a realização de cirurgias cardíacas. Conforme a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH), gestora da instituição, o problema ocorre por "ajustes operacionais e administrativos" com a prestadora dos serviços de hemodinâmica.

O setor realiza procedimentos para tratar e diagnosticar problemas no coração. O Instituto de Tratamento Cardiovascular (ITC) é responsável pelo serviço em Novo Hamburgo.

Ainda segundo a FSNH, pacientes que precisarem de procedimentos hemodinâmicos estão sendo encaminhados para outros locais a partir do trabalho do Samu e da regulação da Secretaria Estadual da Saúde.

O hospital não detalhou quantos pacientes já estavam aguardando pelo atendimento, nem o período em que o serviço seguirá suspenso. Além disso, não esclareceu se há registro de problemas nos repasses dos pagamentos ao instituto.