Saúde

Temporariamente
Notícia

Hospital Municipal de Novo Hamburgo suspende cirurgias cardíacas

Pacientes que precisam de serviços de hemodinâmica estão sendo encaminhados para outros locais pela regulação

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS