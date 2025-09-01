Hospital Municipal de Novo Hamburgo prevê retomar cirurgias cardiovasculares até esta terça-feira

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, prevê retomar entre o final da tarde desta segunda-feira (1º) e a manhã da terça (2) as cirurgias cardiovasculares. O serviço de hemodinâmica estava suspenso desde a última terça.
Conforme a a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH), gestora da instituição, a interrupção temporária ocorreu em decorrência de "ajustes operacionais e administrativos" com a prestadora.
O setor é responsável por diagnóstico e tratamento de problemas no coração e é operado pelo Instituto de Tratamento Cardiovascular.
Até esta segunda, pacientes que precisassem dos procedimentos teriam que ser encaminhados para outros locais, a partir do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da regulação do Estado. Entretanto, de acordo com a direção, não foi necessário transferir ninguém.