Hospital Municipal de Novo Hamburgo prevê retomar cirurgias cardiovasculares até esta terça-feira

Serviço de hemodinâmica estava suspenso desde a última terça. Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo / Divulgação

O Hospital Municipal de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, prevê retomar entre o final da tarde desta segunda-feira (1º) e a manhã da terça (2) as cirurgias cardiovasculares. O serviço de hemodinâmica estava suspenso desde a última terça.

Conforme a a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (FSNH), gestora da instituição, a interrupção temporária ocorreu em decorrência de "ajustes operacionais e administrativos" com a prestadora.

O setor é responsável por diagnóstico e tratamento de problemas no coração e é operado pelo Instituto de Tratamento Cardiovascular.