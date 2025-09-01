Saúde

Vale do Sinos
Notícia

Hospital Municipal de Novo Hamburgo prevê retomar cirurgias cardiovasculares até esta terça-feira

Serviços hemodinâmicos foram suspensos por uma semana. Segundo a direção, ninguém precisou ser transferido

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

