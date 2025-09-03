Saúde

Saúde
Notícia

Hospital de Porto Alegre confirma 2ª morte por covid-19 durante surto da doença

Segundo o hospital, 62 pacientes e cinco funcionários testaram positivo para o vírus. Hoje, há 19 pacientes internados com a doença

João Pedro Lamas

Ana Capellari

