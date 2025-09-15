Hospital de Porto Alegre aparece na lista dos melhores do mundo

Uma pesquisa internacional publicada pela revista Newsweek em parceria com a Statista, empresa global de pesquisa de dados, mapeou os melhores hospitais do mundo. O Brasil marcou presença com 22 instituições, inclusive uma do Rio Grande do Sul.
No Estado, o reconhecimento veio para o Hospital Moinhos de Vento. No ranking atual, ele aparece na 127ª posição entre os hospitais brasileiros. Em 2024, a instituição ocupou a 132ª posição.
O levantamento avaliou, entre maio e julho de 2025, mais de 2 mil instituições públicas e privadas, considerando critérios como: satisfação dos pacientes, recomendações de especialistas, qualidade dos tratamentos, infraestrutura e inovação.
Os hospitais são avaliados em 12 especialidades médicas: cardiologia, oncologia, pediatria, neurocirurgia, urologia, cirurgia cardíaca, endocrinologia, gastroenterologia, pneumologia e ortopedia.
Confira os brasileiros no ranking
Hospitais privados e filantrópicos (com ou sem parceria com o SUS)
- A.C. Camargo Cancer Center – São Paulo (tem parceria com o SUS)
- BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo – São Paulo (tem parceria com o SUS)
- Hospital do GRAACC – São Paulo (tem parceria com o SUS, foco em câncer infantil)
- HCor (Hospital do Coração) – São Paulo (tem parceria com o SUS)
- Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo (tem parceria com o SUS)
- Hospital Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba (tem parceria com o SUS, até 60% da capacidade)
- Hospital Infantil Sabará – São Paulo (tem parceria limitada com o SUS)
- Hospital Israelita Albert Einstein – São Paulo (tem parceria com o SUS)
- Hospital Moinhos de Vento – Porto Alegre (tem parceria com o SUS)
- Hospital Sírio-Libanês – São Paulo (tem parceria com o SUS)
Hospitais públicos
- Hospital das Clínicas da Unicamp de Campinas — Campinas, SP
- Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) — São Paulo, SP
- Hospital São Paulo – Unifesp — São Paulo, SP
- Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia — São Paulo, SP
- Instituto do Coração (InCor) — São Paulo, SP