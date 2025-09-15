Hospital de Porto Alegre aparece na lista dos melhores do mundo

No ranking atual, Hospital Moinhos de Vento aparece na 127ª posição entre os hospitais brasileiros. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

Uma pesquisa internacional publicada pela revista Newsweek em parceria com a Statista, empresa global de pesquisa de dados, mapeou os melhores hospitais do mundo. O Brasil marcou presença com 22 instituições, inclusive uma do Rio Grande do Sul.

No Estado, o reconhecimento veio para o Hospital Moinhos de Vento. No ranking atual, ele aparece na 127ª posição entre os hospitais brasileiros. Em 2024, a instituição ocupou a 132ª posição.

O levantamento avaliou, entre maio e julho de 2025, mais de 2 mil instituições públicas e privadas, considerando critérios como: satisfação dos pacientes, recomendações de especialistas, qualidade dos tratamentos, infraestrutura e inovação.

Os hospitais são avaliados em 12 especialidades médicas: cardiologia, oncologia, pediatria, neurocirurgia, urologia, cirurgia cardíaca, endocrinologia, gastroenterologia, pneumologia e ortopedia.

Confira os brasileiros no ranking

Hospitais privados e filantrópicos (com ou sem parceria com o SUS)

A.C. Camargo Cancer Center – São Paulo (tem parceria com o SUS)

BP – A Beneficência Portuguesa de São Paulo – São Paulo (tem parceria com o SUS)

Hospital do GRAACC – São Paulo (tem parceria com o SUS, foco em câncer infantil)

HCor (Hospital do Coração) – São Paulo (tem parceria com o SUS)

Hospital Alemão Oswaldo Cruz – São Paulo (tem parceria com o SUS)

Hospital Infantil Pequeno Príncipe – Curitiba (tem parceria com o SUS, até 60% da capacidade)

Hospital Infantil Sabará – São Paulo (tem parceria limitada com o SUS)

Hospital Israelita Albert Einstein – São Paulo (tem parceria com o SUS)

Hospital Moinhos de Vento – Porto Alegre (tem parceria com o SUS)

Hospital Sírio-Libanês – São Paulo (tem parceria com o SUS)

Hospitais públicos