Hospital de Clínicas de Porto Alegre é considerado o melhor hospital público da América Latina em ranking

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) foi considerado o melhor hospital público da América Latina em ranking da Investigación de Mercados e Inteligencia de Negocios (IntelLat), empresa especializada em análise de dados de saúde. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira (23).
A classificação geral, incluindo instituições privadas, conta com 80 hospitais e clínicas de nove países da América Latina, sendo 30 brasileiros. Entre os gaúchos, figuram o Hospital Moinhos de Vento, em sexto lugar, e o HCPA, em 15º, sendo este o primeiro hospital público da lista.
Como foi feito o ranking
O levantamento da IntelLat avalia o desempenho hospitalar na América Latina há 16 anos. A edição de 2025 contou com mais de 160 indicadores qualitativos e quantitativos, que avaliaram aspectos como segurança e resultados clínicos, gestão de pessoas, produção de conhecimento, eficiência, telemedicina, sustentabilidade, experiência do paciente e premiações.
Hospital público universitário vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e ao Ministério da Educação, o HCPA também alcançou posições de destaque em diferentes dimensões da avaliação, como o segundo lugar na categoria Produção do Conhecimento e o sexto na categoria Tecnologia.
O Hospital Moinhos de Vento também se destaca nas categorias Oncologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Segurança e Resultados Clínicos, Produção do Conhecimento, Eficiência, Tecnologia, Telemedicina e Ambulatório, Experiência do Paciente e Sustentabilidade.
Excelência e melhoria contínua
Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (24), o diretor-presidente do Hospital de Clínicas, Brasil Silva Neto, destacou que o reconhecimento é motivo de orgulho e satisfação.
— Talvez o maior dos atributos que a gente possa ressaltar é essa comunhão, essa conjunção de um hospital assistencial de alta complexidade com a sua vocação para ensino e pesquisa — ressaltou, destacando a geração de conhecimento na instituição, reconhecida no ranking.
Conforme Neto, o hospital busca a excelência e a melhoria contínua, com a missão de garantir qualidade. O planejamento estratégico inclui o cuidado centrado no paciente, a eficiência financeira e operacional, liderança e protagonismo, entre outros quesitos.
Projetos e investimentos
Em relação a novos investimentos e ampliações, o hospital ainda está em fase de expansão, segundo o diretor-presidente. As principais obras para a entrega de novos edifícios foram concluídas no início de 2020. O novo prédio, chamado de bloco B, abriga a nova emergência, o novo bloco cirúrgico e as novas UTIs, que seguem recebendo ampliações de leitos.
Atualmente, estão sendo desenvolvidos projetos para otimizar a ocupação do Bloco C. Destaca-se a criação do Centro Integrado de Oncologia, que ocupará o quarto andar. O centro terá uma nova abordagem para o atendimento de pacientes oncológicos, com previsão de conclusão no meio do próximo ano e início das operações em outubro de 2026.
Há também planos para buscar investimentos para a duplicação da área de diálise. Atualmente, a hemodiálise é realizada no Bloco A (prédio original), e a intenção é expandir essa capacidade também para o Bloco C.
O bloco cirúrgico tem sido gradualmente ampliado, assim como as áreas pediátricas. A partir da ocupação dos Blocos B e C, o objetivo é o desenvolvimento de um novo plano diretor para o prédio original, que possibilitará futuras ampliações das áreas de internação e enfermaria.
O grande desafio, segundo Neto, é gerar novas receitas, meta perseguida de maneira contínua pela instituição.
Moinhos é o terceiro melhor do Brasil
Em comunicado à imprensa divulgado nesta quarta-feira (24), o Hospital Moinhos de Vento destacou o fato de ter ficado na terceira posição entre os hospitais brasileiros, além de ter sido o sexto na América Latina.
A nota também trouxe declaração do CEO do hospital, Mohamed Parini: "Estar entre os melhores hospitais da América Latina, no ranking geral e em especialidades médicas estratégicas, reafirma o compromisso com a qualidade médico-assistencial e com a inovação em saúde. É um reconhecimento que reflete o trabalho diário de nossas equipes e a nossa busca permanente pela excelência".