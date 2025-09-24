Hospital de Clínicas de Porto Alegre é considerado o melhor hospital público da América Latina em ranking

HCPA foi considerado o melhor hospital público da América Latina em ranking da IntelLat. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) foi considerado o melhor hospital público da América Latina em ranking da Investigación de Mercados e Inteligencia de Negocios (IntelLat), empresa especializada em análise de dados de saúde. Os resultados foram divulgados nesta terça-feira (23).

A classificação geral, incluindo instituições privadas, conta com 80 hospitais e clínicas de nove países da América Latina, sendo 30 brasileiros. Entre os gaúchos, figuram o Hospital Moinhos de Vento, em sexto lugar, e o HCPA, em 15º, sendo este o primeiro hospital público da lista.

Como foi feito o ranking

O levantamento da IntelLat avalia o desempenho hospitalar na América Latina há 16 anos. A edição de 2025 contou com mais de 160 indicadores qualitativos e quantitativos, que avaliaram aspectos como segurança e resultados clínicos, gestão de pessoas, produção de conhecimento, eficiência, telemedicina, sustentabilidade, experiência do paciente e premiações.

Hospital público universitário vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e ao Ministério da Educação, o HCPA também alcançou posições de destaque em diferentes dimensões da avaliação, como o segundo lugar na categoria Produção do Conhecimento e o sexto na categoria Tecnologia.

O Hospital Moinhos de Vento também se destaca nas categorias Oncologia, Ginecologia e Obstetrícia, Pediatria, Segurança e Resultados Clínicos, Produção do Conhecimento, Eficiência, Tecnologia, Telemedicina e Ambulatório, Experiência do Paciente e Sustentabilidade.

Excelência e melhoria contínua

Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, nesta quarta-feira (24), o diretor-presidente do Hospital de Clínicas, Brasil Silva Neto, destacou que o reconhecimento é motivo de orgulho e satisfação.

— Talvez o maior dos atributos que a gente possa ressaltar é essa comunhão, essa conjunção de um hospital assistencial de alta complexidade com a sua vocação para ensino e pesquisa — ressaltou, destacando a geração de conhecimento na instituição, reconhecida no ranking.

Conforme Neto, o hospital busca a excelência e a melhoria contínua, com a missão de garantir qualidade. O planejamento estratégico inclui o cuidado centrado no paciente, a eficiência financeira e operacional, liderança e protagonismo, entre outros quesitos.

Projetos e investimentos

Em relação a novos investimentos e ampliações, o hospital ainda está em fase de expansão, segundo o diretor-presidente. As principais obras para a entrega de novos edifícios foram concluídas no início de 2020. O novo prédio, chamado de bloco B, abriga a nova emergência, o novo bloco cirúrgico e as novas UTIs, que seguem recebendo ampliações de leitos.

Atualmente, estão sendo desenvolvidos projetos para otimizar a ocupação do Bloco C. Destaca-se a criação do Centro Integrado de Oncologia, que ocupará o quarto andar. O centro terá uma nova abordagem para o atendimento de pacientes oncológicos, com previsão de conclusão no meio do próximo ano e início das operações em outubro de 2026.

Há também planos para buscar investimentos para a duplicação da área de diálise. Atualmente, a hemodiálise é realizada no Bloco A (prédio original), e a intenção é expandir essa capacidade também para o Bloco C.

O bloco cirúrgico tem sido gradualmente ampliado, assim como as áreas pediátricas. A partir da ocupação dos Blocos B e C, o objetivo é o desenvolvimento de um novo plano diretor para o prédio original, que possibilitará futuras ampliações das áreas de internação e enfermaria.

O grande desafio, segundo Neto, é gerar novas receitas, meta perseguida de maneira contínua pela instituição.

Moinhos é o terceiro melhor do Brasil

Em comunicado à imprensa divulgado nesta quarta-feira (24), o Hospital Moinhos de Vento destacou o fato de ter ficado na terceira posição entre os hospitais brasileiros, além de ter sido o sexto na América Latina.