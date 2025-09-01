Saúde

Restrições e máscaras
Notícia

Hospital Conceição adota protocolos após identificar surto de covid-19 entre pacientes

Conforme a direção, 57 pessoas internadas testaram positivo para a doença desde 16 de agosto

Vinicius Coimbra

