Hospital Conceição adota protocolos após identificar surto de covid-19 entre pacientes

Hospital fica na zona norte de Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, adotou protocolos para frear um surto de covid-19 em pacientes internados. A situação começou a ser verificada a partir de 16 de agosto.

Até esta segunda-feira (1º), 57 pacientes testaram positivo para a covid-19. Eles estavam no hospital para o atendimento de outras doenças.

Por isso, a direção decidiu limitar a entrada diária de um familiar por paciente, além de adotar o uso de máscaras no interior do centro de saúde durante as visitas.

Também há a orientação para que pessoas com sintomas respiratórios não acessem o local.