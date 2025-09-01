Hospital Conceição adota protocolos após identificar surto de covid-19 entre pacientes

O Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, adotou protocolos para frear um surto de covid-19 em pacientes internados. A situação começou a ser verificada a partir de 16 de agosto.
Até esta segunda-feira (1º), 57 pacientes testaram positivo para a covid-19. Eles estavam no hospital para o atendimento de outras doenças.
Por isso, a direção decidiu limitar a entrada diária de um familiar por paciente, além de adotar o uso de máscaras no interior do centro de saúde durante as visitas.
Também há a orientação para que pessoas com sintomas respiratórios não acessem o local.
O Conceição não detalhou qual é a cepa do vírus responsável pelo surto, mas informou que ela é "menos agressiva" e tem se mostrado “bastante contagiosa”. Os protocolos seguem em vigor até a normalização do cenário.