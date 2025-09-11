Hospitais universitários vão disponibilizar mais de 600 procedimentos em mutirão no sul do Estado

Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr. está na lista de instituições que irão receber o mutirão. FURG / Divulgação

Mais de 600 procedimentos serão oferecidos durante um mutirão em saúde no sul do Estado neste sábado (13). O "Dia E - Ebserh em Ação" é uma iniciativa da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em parceria com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que prevê realizar mutirões de consultas e cirurgias em cerca de 45 hospitais universitários federais. Na Região Sul a ação acontece em Pelotas e em Rio Grande.

No Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel) serão realizados 329 atendimentos, incluindo consultas, exames e cirurgias, além de procedimentos em dermatologia.

Já no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr., da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg), serão 330 atendimentos, entre consultas, exames e cirurgias, além de procedimentos de triagem e ações de orientação e reabilitação.

De acordo com a Ebserh, o objetivo da iniciativa é reduzir o tempo de espera das filas do Sistema Único de Saúde (SUS). Os pacientes selecionados estão sendo chamados pelos hospitais ou pelas respectivas secretarias municipais de saúde.

Não terá atendimento de porta aberta durante o mutirão.

Outras atividades