Hospitais universitários vão disponibilizar mais de 600 procedimentos em mutirão no sul do Estado

Mais de 600 procedimentos serão oferecidos durante um mutirão em saúde no sul do Estado neste sábado (13). O "Dia E - Ebserh em Ação" é uma iniciativa da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) em parceria com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, que prevê realizar mutirões de consultas e cirurgias em cerca de 45 hospitais universitários federais. Na Região Sul a ação acontece em Pelotas e em Rio Grande.
No Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas (HE-UFPel) serão realizados 329 atendimentos, incluindo consultas, exames e cirurgias, além de procedimentos em dermatologia.
Já no Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr., da Universidade Federal do Rio Grande (HU-Furg), serão 330 atendimentos, entre consultas, exames e cirurgias, além de procedimentos de triagem e ações de orientação e reabilitação.
De acordo com a Ebserh, o objetivo da iniciativa é reduzir o tempo de espera das filas do Sistema Único de Saúde (SUS). Os pacientes selecionados estão sendo chamados pelos hospitais ou pelas respectivas secretarias municipais de saúde.
Não terá atendimento de porta aberta durante o mutirão.
Outras atividades
No HU-Furg, outros dois mutirões marcam o mês de setembro. O primeiro foi realizado no dia 7 de setembro. Na oportunidade 453 atendimentos foram oferecidos para pacientes que aguardavam a realização de exames e cirurgias. Por fim, uma terceira iniciativa está prevista para acontecer no dia 20 deste mês. Nesta última, 358 procedimentos serão ofertados - este também no sistema de chamamento prévio para quem está na fila do SUS.