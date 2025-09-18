Saúde

Crise
Notícia

Equipe do Samu relata condições insalubres e problemas com ambulâncias e equipamentos em Canoas

De acordo com profissionais, situação coloca pacientes em risco. Também há relatos de falta de pagamento do vale-alimentação e do FGTS

Lisielle Zanchettin

