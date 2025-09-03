Saúde

Saúde pública
Notícia

Entidade médica lança campanha pela incorporação de canetas emagrecedoras ao SUS

Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia também pede mais acesso a tratamento multidisciplinar e à cirurgia bariátrica

Fernanda Polo

Comportamento

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS