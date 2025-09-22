Saúde

Tire suas dúvidas
Notícia

Entenda o que muda na cobertura de planos de saúde após decisão do STF que restringe acesso a tratamentos não previstos

Segundo juristas, novos critérios tornam mais difícil o acesso a medicamentos de alto custo, terapias modernas e tratamentos para doenças raras

Leonardo Martins

Fidelização — Engajamento

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS