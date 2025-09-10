Saúde

Lançamento em breve
Notícia

Entenda como o IPE pretende dobrar o número de médicos com uma nova modalidade de credenciamento

Secretária de Planejamento, Governança e Gestão do Estado, Danielle Calazans, deu detalhes da iniciativa em entrevista ao "Gaúcha Atualidade" desta quarta-feira

Kathlyn Moreira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS