Entenda como o IPE pretende dobrar o número de médicos com uma nova modalidade de credenciamento

Calazans explicou o funcionamento do programa Mais Assistência do IPE. Vídeos GZH / Reprodução

Após firmar um acordo com a Santa Casa para garantir que pacientes do IPE Saúde tenham acesso a um hospital de alta complexidade, o Estado anunciou para os próximos meses a abertura de um credenciamento de especialistas que promete aumentar a quantidade de médicos disponíveis, principalmente no interior gaúcho. A confirmação foi feita pela secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, em entrevista ao Gaúcha Atualidade desta quarta-feira (10).

— Nos próximos meses, nós devemos lançar isso, começando inclusive com as regiões funcionais mais distantes do centro de Porto Alegre, que é onde a gente percebe que têm mais a necessidade. Isso deve aumentar consideravelmente, pelo menos dobrar a quantidade de médicos disponíveis no IPE Saúde — garantiu.

Chamado de Mais Assistência, o programa fará o recredenciamento e credenciamento de novos médicos divididos por regiões funcionais. Conforme a secretária, o Estado está ajustando as últimas questões e contratando a empresa de auditoria que auxiliará no processo.

Leia Mais Rosane de Oliveira: IPE Saúde e Santa Casa de Porto Alegre firmam acordo histórico

Acordo histórico com a Santa Casa

O governo do Estado firmou um acordo com a Santa Casa para garantir que pacientes do IPE Saúde tenham acesso a um hospital de alta complexidade. O compromisso acontece após meses de negociação, com mediação judicial.

Na prática, a proposta acertada cria a categoria Hospital de Referência Estadual A1+, que será destinada a instituições que atendem padrões técnicos e assistenciais específicos de maior complexidade, inserindo um nível a mais na classificação que estabelece as remunerações aos hospitais credenciados.

A previsão é de que esta categoria seja implementada de 2025 a 2027. O novo formato prevê uma remuneração diferenciada e progressiva para os serviços hospitalares prestados, baseada em uma tabela própria instituída pelo plano de saúde.

— A Santa Casa realmente é um hospital referência, atende alta complexidade, faz transplantes, enfim, tudo isso o que justificaria ela ter uma remuneração diferenciada. Mas não foi um acordo para Santa Casa. O que a gente quer com essa nova categoria é trazer bons hospitais. Hospitais referências para que eles possam vir para o IPE — destacou a secretária Danielle Calazans.

A secretária explicou que desde o ano passado, foram estabelecidas instruções normativas que deixam claro como é feito o pagamento de cada um dos produtos, insumos e diárias para os locais de atendimento. Diante disso, cerca de 15 hospitais judicializaram a questão, e 14 tiveram uma mediação com o Estado, restando apenas a Santa Casa, que ainda não havia chegado a uma definição.

Leia Mais HPS de Canoas tem obras adiadas pela sexta vez e só será concluído em novembro de 2026

O novo acordo contemplará a prestação de serviços hospitalares como atenção materno-fetal de alto risco, atendimento pediátrico clínico e cirúrgico, emergência gineco-obstétrica, adulta e pediátrica, transplantes de órgãos e tecidos, cardiologia e cirurgias cardíacas, atendimento a traumas e neurocirurgias e cirurgia oncológica.

Os serviços deverão ser oferecidos de forma integrada e contínua, 24 horas por dia.

Veja a íntegra da entrevista