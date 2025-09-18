Enfermeira é indiciada por homicídio culposo após morte de paciente por transfusão de sangue incompatível em Santa Maria

Hospital Universitário de Santa Maria ainda não se manifestou sobre o indiciamento da enfermeira. Eduardo Aigner / Agencia RBS

Uma enfermeira do Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) foi indiciada por homicídio culposo, com agravante por inobservância de regra técnica da profissão, após a morte de uma paciente que recebeu uma transfusão de sangue incompatível. O caso aconteceu em 7 de agosto e foi investigado pela Delegacia de Polícia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) de Santa Maria.

Segundo a polícia, a vítima estava internada para tratamento de saúde quando recebeu a transfusão de sangue. O material estava destinado a outra paciente.

A reportagem entrou em contato com o HUSM, que informou que deve verificar a situação nesta quinta-feira (17). A instituição também foi questionada se a funcionária segue atuando no local, mas não respondeu.

De acordo com o laudo de necropsia, a administração do sangue incompatível causou uma tromboembolia pulmonar maciça, identificada como a causa direta da morte. As investigações mostraram que a morte aconteceu por conta de um erro causado por negligência.

A enfermeira não teria seguido um protocolo de segurança obrigatório do hospital, que exige que a identidade da paciente seja verificada duas vezes, ao lado do leito, antes de qualquer transfusão. Esse procedimento inclui conferir a pulseira de identificação e perguntar o nome da paciente, etapas que, segundo a polícia, não foram realizadas.

A polícia entendeu que, mesmo sem intenção de causar a morte, a enfermeira foi responsável pelo que aconteceu porque não seguiu os cuidados exigidos para a sua função. Segundo a investigação, o erro poderia ter sido previsto e evitado se os procedimentos corretos tivessem sido adotados. O inquérito foi encaminhado ao Poder Judiciário.

Relembre o caso

Na época da morte, o delegado Adriano de Rossi comunicou que a filha da vítima relatou que a mãe estava internada para tratar um câncer de mama e, devido à falta de leitos, foi mantida em uma maca no corredor do hospital. Após exames de sangue, a enfermeira teria iniciado a transfusão de duas bolsas de sangue, alegando que o procedimento ajudaria nas defesas do organismo.

A paciente ainda teria questionado a necessidade da transfusão, mas o procedimento foi iniciado mesmo após uma tentativa malsucedida de acesso venoso na mão. O sangue passou a ser infundido pela veia jugular, com a profissional alegando urgência.

Cerca de 10 minutos depois, a paciente apresentou dificuldades respiratórias e alterações nos batimentos cardíacos, sendo levada à sala de emergência. Inicialmente, a família foi informada de que ela havia tido uma reação ao sangue, mas estava estável.