Tragédia climática de 2024 agravou saúde mental de idosos com diabetes no RS, revela estudo

Coordenado pelo Centro de Pesquisa Clínica do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o levantamento teve a participação de 80 idosos, sendo 50 diretamente impactados pela inundação e outros 30 atingidos de forma indireta. A investigação foi realizada durante o período de 24 de maio a 5 de junho do ano passado.

Os idosos, que já haviam participado de outro estudo do grupo de pesquisa, tinham idade média de 72,5 anos, 67,5% eram do sexo feminino e 57,5% da cor branca. A renda média era de 2,3 salários mínimos. A investigação mostrou que 60% dos participantes sofreram impactos diretos durante a pior tragédia climática do Estado.

Considerações sobre os dados

Um dos participantes do levantamento, o médico Marcell Machado Cipolat, do Programa de Pós-Graduação do Hospital São Lucas, afirma que os pesquisadores eram treinados e as 20 perguntas foram feitas por telefone.

— Eram pacientes idosos e diabéticos. Dividimos eles em dois grupos: os diretamente impactados e os não diretamente impactados. Consideramos impactados aqueles que precisaram sair de casa, tiveram a casa inundada ou permaneceram no mínimo 72 horas sem água ou acesso à luz. O outro grupo foram aqueles que não preencheram esses critérios.

Além das perdas das casas e financeiras, com certeza esse desastre trouxe bastante sequelas na saúde mental desses pacientes. MARCELL MACHADO CIPOLAT Médico

Conforme o estudo, aqueles cujas casas foram diretamente atingidas pela água relataram "interrupções significativas no tratamento do diabetes, incluindo falta de medicamentos (como insulina), dificuldades no acesso a cuidados médicos e mudanças na dieta e na atividade física."

Veja algumas conclusões:

Desse grupo de 50 pacientes, 28% deles tiveram que sair de suas casas

deles tiveram que sair de suas casas 26% tiveram as casas inundadas

tiveram as casas inundadas 60% ficaram sem energia elétrica por pelo menos 6,4 dias em média

ficaram sem energia elétrica por pelo menos 6,4 dias em média 86% deles ficaram sem acesso à água por pelo menos 8 dias

deles ficaram sem acesso à água por pelo menos 8 dias 22% desses pacientes não tiveram acesso a medicações (comprimidos ou insulina)

desses pacientes não tiveram acesso a medicações (comprimidos ou insulina) 30% deles tiveram dificuldades de acessar serviços médicos

deles tiveram dificuldades de acessar serviços médicos 38% tiveram piora dos padrões alimentares

tiveram piora dos padrões alimentares 54% reduziram a atividade física

Segundo Cipolat, a situação impactou negativamente a vida desses pacientes.

— A gente sabe que o próprio tratamento das doenças crônicas, como por exemplo a diabetes, têm desfechos piores em pacientes com depressão, ansiedade e com dificuldades de conseguir fazer esse tratamento multidisciplinar com dieta, exercício e acesso a medicações e consultas. Provavelmente, esse grupo de pacientes, a longo e médio prazo, teve impacto também no seu tratamento de diabetes a partir desse sofrimento psíquico — reflete.

Questionado sobre o que poderia ser feito em caso de futuros eventos climáticos semelhantes e a relação destes com os pacientes idosos de diabetes tipo 2, o médico sugere ações:

— Tem que estar mais preparado com políticas públicas e equipes mais treinadas e preparadas; mais capacitações e fortalecimento de estruturas. Talvez ter mais disponibilidade de centros com psicólogos e psiquiatras que possam focar na saúde mental a partir desses dados — compartilha.

O levantamento contou com o auxílio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

— Além das perdas das casas e financeiras, com certeza esse desastre trouxe bastante sequelas na saúde mental desses pacientes — conclui.



