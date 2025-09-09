Saúde

Prejudicou tratamento
Notícia

Tragédia climática de 2024 agravou saúde mental de idosos com diabetes no RS, revela estudo

Coordenado pelo Centro de Pesquisa Clínica do Hospital São Lucas da PUCRS, o levantamento envolveu a participação de 80 pacientes da terceira idade com a doença crônica no Estado

André Malinoski

