Emergências de hospitais de Porto Alegre operam acima da capacidade neste domingo

Santa Casa de Porto Alegre tem o pior cenário, com 248% de lotação. Santa Casa / Divulgação

As emergências dos hospitais de alta complexidade de Porto Alegre que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS) estão superlotadas neste domingo (21). Os quatro hospitais de alta complexidade da Capital registram índices de ocupação acima de 100% nos leitos para adultos.

O cenário mais crítico é na Santa Casa, que opera com 248% da capacidade. De acordo com o detalhamento de ocupação dos leitos em Porto Alegre, da Secretaria Municipal de Saúde, são 56 pacientes internados neste momento.

No Hospital de Clínicas, o atendimento está 213% acima do previsto. O Hospital São Lucas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, está com 180% de ocupação e o Hospital Conceição, 129%. Juntas, as quatro instituições somam 239 pacientes internados em leitos de emergência.

UPAs também estão lotadas