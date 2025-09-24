Saúde

"É uma doença do século"
Notícia

Uso do celular em excesso pode provocar Síndrome do Pescoço de Texto, apontam especialistas; veja sintomas e prevenção

Pesquisas mostram que usar o aparelho com a cabeça inclinada representa uma carga extra de até 27 quilos na coluna, aumentando em 82% o risco de dores no pescoço

André Malinoski

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS