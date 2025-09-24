Uso do celular em excesso pode provocar Síndrome do Pescoço de Texto, apontam especialistas; veja sintomas e prevenção

Postura é fundamental para evitar problemas na coluna. André Ávila / Agencia RBS

Falar ou mexer no celular com a cabeça inclinada pode causar diversos problemas na coluna. Uma pesquisa do National Institutes of Health, dos Estados Unidos, aponta que essa postura gera uma carga extra de até 27 quilos sobre a região cervical, aumentando em 82% o risco de dor no pescoço. O material pode ser acessado aqui.

No Brasil, pelo menos 27 milhões de pessoas sofrem de alguma doença crônica na coluna, segundo pesquisa realizada em 2023 pelo Ministério da Saúde em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desse total, 8,7% são jovens de 18 a 29 anos. Já entre os idosos com mais de 65 anos, a enfermidade atinge 28,9%.

Entre esses problemas na região cervical está a chamada Síndrome do Pescoço de Texto, que ocorre quando a pessoa mantém a cabeça inclinada para baixo por longos períodos, explica o ortopedista Thiago Brustolini, médico da operadora de saúde Hapvida:

— É uma doença do século. A tecnologia, hoje, tem tornado a nossa vida mais prática, mas, ao mesmo tempo, tem nos feito reféns de objetos que a gente não tinha convívio, como celulares e computadores.

Quando o assunto é o uso de smartphones, o ortopedista alerta que a situação entre os mais jovens preocupa. Ele define a situação como uma epidemia “causada por fatores externos, não por um patógeno”:

— O uso do telefone celular tem se tornado epidêmico, principalmente entre os jovens, mas também entre adultos que estão no mercado de trabalho e idosos, como forma de lazer — afirma o médico. — No futuro, teremos um número exacerbado de pacientes jovens com problemas patológicos na região cervical e até na dorsal — acrescenta.

Pensar na postura mais adequada representa uma forma de prevenção para evitar problemas de saúde mais adiante. O médico inclusive pensa que a ergonomia deveria ser ensinada na escola.

— A tecnologia é boa, mas é ruim se você não tiver uma conscientização de ergonomia — diz.

Olhar para o horizonte

O cirurgião de coluna Diniz Ricardo Dei Ricardi, do Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre, compartilha que nos casos de uso inadequado do celular os impactos no pescoço e na coluna dos pacientes começam com reclamação de dores, mas podem evoluir para situações mais complicadas.

— Hoje, os grandes problemas ortopédicos estão baseados na postura, na maneira como a pessoa senta, levanta ou deita. A cervical está dentro desse contexto — analisa o médico.

Os pacientes chegam ao setor de traumatologia e ortopedia queixando-se de dores e, em casos de desgaste mais avançado, até de dor irradiada para um braço ou os dois, formigamento, alterações de sensibilidade e de força, incluindo mudanças nos reflexos.

Segundo o profissional, quando a pessoa está em uma posição normal com a cabeça olhando para o horizonte, o peso desta parte do corpo humano equivaleria a algo em torno de cinco a sete quilos. Porém, quando a inclina para a frente o cenário muda de forma significativa.

— Quando encosta o celular no peito e abaixa a cabeça, o peso da cabeça passa de 20 quilos. Alguns falam até 27 quilos. Isso é um erro postural bastante ruim — exemplifica.

De acordo com o ortopedista e traumatologista, a repetição dessa postura durante anos leva a problemas como dores na cervical, contraturas e desgastes nas pequenas articulações da parte posterior da cervical, dores musculares e desgaste no disco.

— Pode, eventualmente, romper um disco e formar uma hérnia de disco. A longo prazo nas pessoas de idade, esse desgaste pode diminuir o canal central ou os forames, de onde saem as raízes nervosas, e fazer alguma compressão a nível de medula ou radicular (raiz nervosa espinhal), ou até dos dois. Daqui a pouco tem que partir até para um procedimento cirúrgico, que seria a última opção — detalha.

Quais são os sintomas da Síndrome do Pescoço de Texto?

Dor de cabeça

Rigidez no pescoço

Enxaqueca

Náusea

Dor na parte superior das costas, ombros e nos olhos

Irradiação das dores para os braços e mãos

Formigamento

Dificuldades de mobilização

Alterações de sensibilidade e de força, incluindo mudanças nos reflexos

Redução dos movimentos

Relato de dores e dificuldades de mobilidade

A professora Patrícia Cilene Freitas Sant'Anna, do curso de Fisioterapia da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), observa que os pacientes impactados pelo uso incorreto dos celulares chegam com reclamações de dores na região da cervical, ombros e membros superiores como um todo.

— As pessoas ficam um tempo longo na mesma posição e isso faz com que o músculo fique muito rígido. Com isso, a parte do fluxo sanguíneo vai ficar debilitada e formar nódulos — alerta.

Dessa forma, a musculatura passa a ter movimentos restritos, o que resulta em dificuldades de mobilidade no pescoço e nos ombros.

— Começam a ter compressões nervosas, dores de cabeça, enxaqueca, náusea por causa do excesso de contratura muscular, dor nos olhos e qualquer movimento do membro superior fica muito deficitário. E iniciam as irradiações (das dores) e falta de força — enumera.

Em casos mais complexos, as sessões de fisioterapia podem incluir recursos como corrente elétrica, laser, ultrassom e terapia manual, entre outras técnicas. No entanto, o principal pilar da recuperação continua sendo o exercício.

— O mouse é um veneno para quem tem que usar o computador. Então, se a pessoa está lendo o e-mail ou participando de uma reunião online, não precisa ficar com a mão no mouse. Pode fazer um alongamento e ficar de pé. Se for com o celular pode colocar em um suporte para deixar as mãos livres. As pausas e a postura ideal são muito importantes — conclui a fisioterapeuta.

Quais são as recomendações dos especialistas?