Boca seca, alteração no paladar e mau hálito estão entre os efeitos colaterais associados ao uso de canetas injetáveis à base de semaglutida, liraglutida e tirzepatida. Relatos de pacientes e profissionais de saúde indicam que medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro podem afetar a saúde bucal.

As canetas emagrecedoras, como são conhecidas, contam com efeitos colaterais pouco descritos nas bulas ou em estudos de larga escala, atentam especialistas. Após a “cabeça de Ozempic”, que despertou curiosidade no ano passado, dentistas chamam atenção para os riscos envolvendo a cavidade bucal dos pacientes que fazem tratamento para diabetes tipos 2 ou obesidade com essas medicações.

— É uma medicação muito recente. Então, não temos muitos estudos voltados para essas questões. O que temos são o que as bulas descrevem e relatos de pacientes e de outros profissionais — reforça o cirurgião-dentista Gustavo Fossá.

“Este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis, mesmo que indicado e utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou desconhecidos. Nesse caso, informe seu médico ou cirurgião-dentista”, alerta a bula do Mounjaro, que começou a ser vendido este ano no Brasil.

Quais os efeitos das canetas emagrecedoras para a saúde bucal?

Pela carência de estudos e informações disponíveis, ainda não se sabe por que substâncias como semaglutida, liraglutida e tirzepatida podem causar efeitos colaterais na boca. A professora do curso de Odontologia da Universidade Feevale Fernanda Arruda explica que alguns sintomas descritos em bula, como náusea e refluxo, têm potencial de provocar complicações orais:

— Os pacientes que fazem uso desse tipo de medicação frequentemente apresentam náusea, vômito e refluxo. Isso deixa um pH muito baixo na cavidade oral. A presença desse pH ácido em contato com os dentes pode ocasionar a erosão e o desgaste dos dentes, até a hipersensibilidade dentinária, que é quando o paciente sente sensibilidade para frio ou calor.

Fossá pontua que esses efeitos gastrointestinais das canetas e a diminuição no consumo de líquidos podem causar xerostomia, termo médico usado para boca seca, quando há redução ou ausência de saliva. A condição pode ser responsável por uma série de outros problemas de saúde bucal.

— E isso é muito grave, porque a saliva é o que protege o dente. Serve para equilibrar o pH bucal. Quando a boca fica mais seca, acaba favorecendo uma proliferação maior de bactérias. Isso pode dar mais cáries, mais tártaro e mau hálito. Outro problema é que, em alguns casos, a pessoa pode ter problemas digestivos por conta disso — afirma o cirurgião-dentista.

Fernanda acrescenta que pacientes com esses efeitos também podem apresentar piora no bruxismo, transtorno em que a pessoa desliza, aperta ou bate os dentes involuntariamente. Ela destaca, ainda, a ocorrência de alterações no paladar, que podem afetar a qualidade de vida, problemas na gengiva causados pela deficiência nutricional e glossite atrófica, que é a perda das papilas da língua.

Como evitar danos nos dentes?

Beber mais água e reforçar a escovação são as principais dicas dos especialistas para evitar e para tratar os problemas descritos. A professora da Feevale defende, ainda, que é necessário incluir o dentista de confiança na lista de profissionais de saúde que acompanham o andamento do tratamento.