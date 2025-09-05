Saúde

Funções cruciais
Notícia

Cuidados com a tireoide: exames simples ajudam a identificar alterações hormonais

Especialistas recomentam que os pacientes observem possíveis mudanças ocasionadas pelo funcionamento insuficiente ou excessivo da glândula 

Diário Gaúcho

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS