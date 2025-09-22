Como saber o IMC? Calculadora te ajuda a descobrir; confira

Embora popular, o cálculo de IMC é considerado um método pouco usual na atualidade. Siam Pukkato / stock.adobe.com

O Índice de Massa Corporal, também conhecido como IMC, é uma das ferramentas usadas para calcular a quantidade ideal do peso do corpo.

A partir dele, é possível entender se o peso de uma pessoa está adequado em relação à altura.

Como é feito o cálculo do IMC?

O cálculo do IMC é feito dividindo o peso, em quilogramas, pela altura elevada ao quadrado, em metros. A interpretação de valores varia de acordo com faixas estabelecidas pela OMS.

O IMC em adultos

Resultados abaixo de 18,5 kg/m² é considerado baixo peso

Entre 18,5 e 24,9 kg/m² é peso normal

De 25 a 29,9 kg/m² é sobrepeso

30 kg/m² ou mais classifica como obesidade, que possui diferentes graus.

O IMC entre crianças e idosos

Em crianças e adolescentes, a classificação é diferente, sendo baseada em curvas percentuais que levam em conta a idade e o sexo.

Em idosos, há discussões sobre faixas específicas, já que a composição corporal se altera com o envelhecimento.

Calcule o seu IMC

Zero Hora criou uma calculadora para você descobrir o seu atual Índice de Massa Corporal.

O IMC requer atenção

Embora popular, o cálculo de IMC é considerado um método pouco usual atualmente, uma vez que depende da avaliação de contexto, conforme o nutricionista Gabriel Antunes.

— Como temos uma população bastante ativa, com muita prática de exercícios de hipertrofia, como a musculação e o crossfit, o índice de massa muscular fica mais alto e o IMC acaba não diferenciando — afirma o especialista.

Ele salienta que, caso a pessoa tenha um índice de massa muscular alto, é provável que o IMC dela aponte sobrepeso ou até obesidade, por conta da quantidade elevada de massa muscular.

Alterações significativas no padrão do IMC

Ainda que o método esteja ultrapassado, ele tem um papel importante na prática clínica e hospitalar. Pessoas com valores de IMC muito abaixo podem estar suscetíveis à baixa imunidade e até mesmo com risco de desnutrição.

Já valores acima, podem indicar maiores riscos do desenvolvimento de doenças como hipertensão, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e outras condições.

No entanto, o IMC possui limitações significativas, uma vez que não diferencia massa magra de gordura. Grupos como de atletas, que obtém um grande ganho de músculo, pode ser confundido. Além disso, o IMC também não distribui a gordura corporal. Por isso, é comum que ele seja utilizado em conjunto com outras medidas, como bioimpedância, adipômetro e até mesmo exames de imagem.

Por isso, é importante fazer uso do método sempre acompanhado de um profissional e se outras análises que consideram as particularidades de cada paciente.