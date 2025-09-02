Saúde

Prevenção
Notícia

Como é o novo exame para HPV no SUS que detecta o vírus antes do surgimento de lesões e de câncer

Procedimento gratuito será para mulheres de 25 a 64 anos, com implementação gradual no Brasil; Pelotas será a primeira cidade do RS

Fernanda Polo

Comportamento

