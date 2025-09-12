Saúde

Sete especialidades
Notícia

Com salários em atraso, 28 médicos pedem demissão de hospital de São Gabriel 

Profissionais deixarão de atender a partir do dia 27 de setembro. Entre as áreas afetadas estão pediatria, cirurgia geral, UTIs e obstetrícia 

Lisielle Zanchettin

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS