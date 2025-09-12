Com salários em atraso, 28 médicos pedem demissão de hospital de São Gabriel 

Médicos que atuam na Santa Casa de Caridade de São Gabriel, na Fronteira Oeste, pediram demissão nesta sexta-feira (12) devido à falta de pagamento dos salários. Conforme o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), os atrasos ocorrem desde o mês de maio.

De acordo com informações obtidas pela reportagem de Zero Hora, até o momento, 28 profissionais entregaram cartas de demissão. Os médicos devem cumprir um aviso de 15 dias e deixarão de atender no dia 27 de setembro.

Um comunicado assinado pela direção clínica do hospital afirma que não haverá condições para manter as escalas das especialidades de pediatria, psiquiatria, obstetrícia, infectologia, cirurgia, clínica médica e nas unidades de terapia intensiva (UTIs).

Em nota, a Irmandade da Santa Casa de São Gabriel afirma que conta com 80 médicos e que nenhum serviço foi interrompido até o momento. A instituição garante que trabalha para regularizar os pagamentos até o dia 27 de setembro e assim, evitar a desassistência à população.

Confira a nota do hospital na íntegra:

A Irmandade da Santa Casa de Caridade de São Gabriel se solidariza com todos os médicos que atendem na instituição e que estão com honorários em atraso. Todos os profissionais médicos são essenciais para o funcionamento dos serviços prestados à comunidade.

Dentro do prazo estabelecido pelo Simers, que estipulou 27 de setembro como data limite para regularização antes da interrupção de atendimentos eletivos, a Santa Casa está buscando soluções emergenciais para quitar os valores referentes à parte de junho, julho e agosto.

A instituição conta hoje com cerca de 80 médicos. Todos profissionais de excelência e comprometidos, aos quais temos imensa gratidão por compreenderem a situação da instituição e serem sempre parceiros.

A instituição reitera que nenhum serviço foi interrompido, e que está trabalhando incansavelmente para regularizar os pagamentos até o prazo solicitado pelo sindicato.

Cilon Lopes de Siqueira

Provedor

Paulo Henrique de Almeida

Diretor Técnico







