Saúde

Atenção prejudicada
Notícia

Com falta de médicos, UPAs de Canoas têm restrições nos atendimentos e não recebem pacientes

Por trás da ausência de profissionais nesta segunda-feira, estaria o atraso no pagamento de salários por terceirizada contratada pela prefeitura para fazer a gestão das unidades

Kathlyn Moreira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS