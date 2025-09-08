Com falta de médicos, UPAs de Canoas têm restrições nos atendimentos e não recebem pacientes

Quem procura uma das quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Canoas enfrentou dificuldade para receber assistência na manhã desta segunda-feira (8). Em todos os locais, usuários são informados de que não havia médicos disponíveis e foram orientados a buscar postos de saúde. O motivo seria falta de pagamento dos profissionais.

A única sala de espera que contava com pacientes aguardando era na UPA Niterói, onde havia um médico clínico-geral atendendo pessoas classificadas como nível de urgência amarelo (um antes do mais grave, que é vermelho). Os mais urgentes não são encaminhados pelo Samu, porque o profissional especializado em casos graves não compareceu. Há ainda um pediatra disponível, mas somente para casos de risco.

Uma mãe, que não quis se identificar, desabafou à Zero Hora que buscou atendimento para a filha e não conseguiu em nenhuma das unidades. Ela chegou a passar pela triagem na Niterói, mas foi mandada para casa porque a febre da menina estava abaixo de 40 graus.

Leia Mais Ex-secretária de Canoas suspeita de ordenar eutanásias de animais presta depoimento e nega denúncias

Na UPA Rio Branco, também não havia profissionais. Carregando o filho pequeno no colo, a dona de casa Kátia Vanusa Chaves Sarassua, 49 anos, saiu frustrada e pensando em outra forma de conseguir atendimento para enfrentar uma febre persistente.

— A gente vai ter que procurar outro lugar, mas pelo que ela disse não tem nenhum lugar em Canoas com atendimento. Não sei o que a gente vai fazer — desabafa.

Utilizando uma muleta, o aposentado Márcio Benz Rodriguez, 45 anos, também lamentava. Alegando uma dor na coluna, o paciente deixou o local sem atendimento.

— Isso já não é de agora. É de anos - observa.

A reportagem ainda passou pelas UPAs Boqueirão e Caçapava, no bairro Mathias Velho. Nos dois pontos, as salas de espera estavam vazias. Na Boqueirão, pacientes reclamavam que foram mandados para outros locais, mas há pacientes sendo acompanhados dentro do espaço.

Já na Caçapava, apenas casos com risco de vida são recebidos. A porta da unidade está fechada.

O que diz a prefeitura de Canoas

No domingo (7), a prefeitura de Canoas, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, informou em nota que está trabalhando em conjunto com o IB Saúde, empresa gestora das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Município, para restabelecer o atendimento integral em todas as unidades. A administração municipal notificou na sexta-feira (5) a empresa para que reponha a escala e garanta o atendimento conforme estabelecido em contrato.

A Prefeitura ainda disse, no domingo, que todas as UPAs possuem ao menos um médico, e que o restante do pagamento deveria ser realizado até a próxima terça-feira (9).

Até o começo desta tarde, o município ainda não havia retornado ao questionamento de Zero Hora.

O que diz o IBSaúde

Nesta segunda-feira, o IBSaúde só quis se manifestar através de uma nota, assinada em conjunto com a prefeitura, com data de sexta-feira (5):

“Nota Oficial Conjunta

Secretaria Municipal da Saúde (município de Canoas e IBSAÚDE)

Tem o município de Canoas, assim como o IBSAÚDE, histórico e compromisso com a transparência e bom relacionamento com a população, colaboradores e profissionais da saúde.

Assim, importante referir: foi publicizada, em nota oficial anterior, informação de que o município de Canoas faria, no dia de hoje (05 de setembro), o repasse de parcela dos valores contratualizados (situação que permitiria ao IBSAÚDE o pagamento integral da folha de pagamento dos colaboradores, bem como o necessário repasse para a empresa responsável pela contratação dos médicos).

Infelizmente, o município de Canoas não teve condições de efetuar o repasse, ante o atraso nos repasses estaduais e federais (os quais também deveriam ter sido feitos hoje e não ocorreram).

Frente essa realidade e os compromissos assumidos, fica a garantia do munícipio de Canoas de que, uma vez aportando os recursos estaduais e federais, será feita a remessa do valor devido ao IBSAÚDE – o qual, uma vez mais, compromete-se que, recebendo os recursos, efetuará os pagamentos da folha de pagamento e da empresa responsável pela contratação dos médicos que atuam nas UPAs”.

Leia Mais Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em Porto Alegre

O que diz o Simers

O Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) afirma que há registro de atraso dos honorários de julho pela Dotmed. Segundo a entidade, as UPAS são administradas pelo IBSaúde, que contratou a Dotmed para gerenciar as escalas.