Operação Inverno
Com 11 mil atendimentos, Porto Alegre encerra abertura de postos de saúde aos finais de semana

Medida buscou reforçar o atendimento para doenças respiratórias e desafogar as emergências hospitalares. Ao menos 8 mil pessoas foram imunizadas durante a ação 

Lisielle Zanchettin

