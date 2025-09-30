Com 11 mil atendimentos, Porto Alegre encerra abertura de postos de saúde aos finais de semana

Foram aplicadas 10.602 doses nos finais de semana da ação. Duda Fortes / Agencia RBS

Após três meses, a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre encerrou a Operação Inverno. Entre 29 de junho e 28 de setembro, as unidades de saúde funcionaram aos finais de semana. O objetivo foi reforçar o atendimento para doenças respiratórias, desafogar os serviços de urgência e emergência e ampliar a cobertura vacinal.

Foram realizadas 11.658 consultas médicas e de enfermagem nos dias da ação, com sintomas respiratórios entre as maiores demandas, segundo a SMS. Em relação à vacinação, 10.602 doses foram aplicadas, totalizando 8,5 mil pessoas imunizadas. Houve ainda a retirada de 22 mil medicamentos.

O resultado foi avaliado como positivo. Conforme o Secretário de Saúde, Fernando Ritter, a operação inverno mostrou que o cuidado contínuo e próximo da população é fundamental.

Mesmo com o término da Operação Inverno, a prefeitura orienta que a população mantenha a caderneta de vacinação atualizada. Ainda segundo Ritter, a proteção contra gripe, covid-19, sarampo, HPV e outras doenças continua sendo essencial para evitar surtos e proteger todos.

Números da operação:

Consultas médicas: 11.658

Atendimentos respiratórios: 3.793

Pessoas vacinadas: 8.526

Doses de vacinas: 10.602

Receitas atendidas: 9.896

Medicamentos dispensados: 21.993