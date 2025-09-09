Chá de cipó-mil-homens: para que serve, benefícios e como fazer

Chá é preparado com o caule seco da planta. Uuganbayar / stock.adobe.com

Encontrado nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, o cipó mil homens é uma planta trepadeira que pode chegar a até quatro metros de comprimento, com flores em tons amarelos e avermelhados. Seu caule, folhas e raiz podem ser aproveitados em forma de chá ou para uso diretamente na pele, com diversos benefícios, especialmente em tratamentos antiofídicos – contra picada de cobras.

Também conhecida como cipó jarrinha e cipó de cobra, de acordo com o e-book Plantas medicinais nativas de uso popular no Rio Grande do Sul, elaborado pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a planta faz parte do folclore sertanejo, cujo uma superstição aponta que as cobras adormecem ao sentir seu cheiro. O caule da planta seria um protetor natural, que “resguarda de desgraças de qualquer natureza” ao ter pedaços expostos junto de objetos como colchões e arreios, cita a cartilha da universidade.

Encontrada no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, o cultivo também ocorre na Argentina, Paraguai e Uruguai. Apesar dos diversos benefícios apresentados pela planta, o consumo do chá é contraindicado para lactantes, crianças e, principalmente, gestantes, por conter substâncias anticonceptivas e abortivas.

Para que serve o cipó mil homens

Conhecido por sua ação anti-inflamatória e antiofídica, o cipó mil homens costuma ser utilizado para auxiliar na cicatrização de cortes e feridas. A planta é abundante em compostos antimicrobianos, o que inibe o desenvolvimento de bactérias e fungos. Nestes casos, a planta pode ser administrada de duas formas: como chá para consumo ou fervura aplicada sobre os ferimentos.

O cipó mil homens oferece outros benefícios à saúde. O chá, costumeiramente preparado da fervura de pedaços do caule seco, apresenta propriedades diuréticas, anticonceptivas, antirreumáticas e emenagogas – que ajuda no ciclo menstrual – sendo uma opção para o alívio de dores de cabeça, barriga e auxílio com problemas no estômago e rins.

Apesar dos benefícios, é importante ter atenção e evitar o consumo frequente do chá. Uma das substâncias encontradas na planta é o ácido aristolóquico, que altera composições das células e pode causar câncer.

Como preparar o chá de cipó mil homens

Separar 2g (o equivalente a duas colheres de chá) do caule seco Ferver o caule em 150mL de água, por 10 minutos Aguardar a temperatura diminuir e coar o chá Tomar duas xícaras por dia, cerca de 30 minutos antes das principais refeições Para uso externo: ferver 6g de folhas secas e picadas em 200mL de água, por cinco minutos. Após, aguarde esfriar e aplique no local da ferida ao menos duas vezes por dia