Chá de boldo é bom para quê? Veja benefícios e como fazer

O chá deve ser feito com as folhas, secas ou frescas, do boldo. studioneeby / stock.adobe.com

O boldo é uma planta originária da África e muito consumida no cotidiano do brasileiro. Também conhecida pelos nome de boldo-africano ou falso-boldo, essa planta pode ser utilizada na forma de chá ou ainda combinada a outras plantas para potencializar os seus efeitos.

De acordo com a Cartilha de Plantas Medicinais, documento da Secretaria de Saúde de Campinas, em São Paulo, o boldo é uma das plantas utilizadas para aliviar sintomas comuns do dia a dia. O chá deve ser feito com as folhas.

As plantas medicinais são geralmente comercializadas secas, embaladas, identificadas pelo nome botânico em farmácias e lojas especializadas. É importante lembrar que o fato de um chá, seja ele fitoterápico ou alimentício, ser natural não significa que não possa fazer mal à saúde do paciente.

Para que serve o chá de boldo

O chá de boldo é conhecido por estimular o fígado, o apetite e melhorar o processo de digestão. Além disso, a planta é comumente utilizada para aliviar sintomas de azia, desconforto comum em algumas pessoas.

Vale ressaltar que o objetivo das plantas medicinais é ajudar no combate a algum sintoma ou problema de saúde. Mas os chás não podem ser considerados milagrosos. Se a condição persistir, é importante consultar um médico para investigar a causa dos sintomas e buscar opções de tratamento.

Como fazer o chá de boldo

Veja abaixo duas formas de fazer o chá de boldo:

Por infusão

Separar uma colher de chá (5ml/1g) das folhas secas. Para uma bebida mais concentrada, é possível usar duas ou até três colheres de chá da planta Preparar a infusão em 150ml de água quente Beber após o preparo, de duas a três vezes ao dia

Por maceração

Amassar de uma a duas folhas frescas para 150ml de água fria Deixar descansar por alguns minutos Beber de duas a três vezes ao dia