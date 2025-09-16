Saúde

Saúde pública
Notícia

Cartão do SUS será unificado com dados do CPF do usuário; saiba o que muda

Para isso, o Ministério da Saúde está limpando a base de dados; 111 milhões de cadastros devem ser inativados; mesmo aos sem CPF, pasta garante atendimento

