Atendimento na UTI pediátrica do Hospital Universitário de Canoas é suspenso

HU de Canoas é administrado pela Associação Saúde em Movimento (ASM). Vinicius Coimbra / Agência RBS

Dois serviços médicos estão com atividades suspensas no Hospital Universitário (HU) de Canoas na manhã desta terça-feira (23). Segundo a prefeitura do município, na tarde de segunda-feira (22), os últimos dois pacientes internados na unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica foram transferidos para outras instituições.

Administradora do HU, a Associação Saúde em Movimento (ASM) informou que a interrupção do atendimento ocorreu porque as negociações com a Mondiale, empresa contratada para os serviços, não chegaram a um acordo para a continuidade.

A mesma empresa também era responsável pela chamada retaguarda adulto, área que recebe pessoas transferidas de outras unidades de saúde para estabilização e primeiros cuidados. Portanto, esse serviço também foi suspenso.

Por meio de nota, a prefeitura informou ter notificado a ASM para que restabeleça o funcionamento pleno da UTI pediátrica em até 72 horas.

O Executivo canoense assegurou que "vem realizando o pagamento de débitos junto à ASM conforme previsto e anunciado ainda na semana passada". A prefeitura também afirmou que a empresa contratada para disponibilizar a equipe médica que atuava na UTI pediátrica do HU foi "paga integralmente pelos seus serviços e mesmo assim optou por não permanecer no hospital".

À reportagem, a Mondiale contestou a informação de que os pagamentos estão em dia. "Existe atualmente uma pendência financeira referente a serviços realizados, totalizando R$ 2 milhões. Esse valor contempla os serviços prestados em junho, julho, agosto e setembro, até o encerramento do contrato", diz a nota enviada na manhã de quarta-feira (24). Leia a íntegra no fim da notícia.

Prefeitura de Canoas

Na manhã desta quarta-feira (24), a administração municipal foi questionada por Zero Hora sobre a pendência financeira relatada pela Mondiale, mas a resposta não foi enviada até a publicação desta notícia.

O que diz a associação

Sobre a dívida alegada pela Mondiale, a ASM não quis se manifestar na quarta-feira. Na manhã de terça-feira, a ASM disse estar em tratativas com empresas médicas para assumir o serviço da UTI pediátrica, mas que, no momento, apenas a prefeitura se manifestará a respeito das suspensões dos serviços.

Restrições desde a semana passada

O impasse ocorre em meio a uma restrição nas consultas e cirurgias eletivas iniciada pela equipe médica do Hospital Universitário no último dia 17. Por isso, são afetados serviços em 50 especialidades em áreas como ortopedia, ginecologia, neurologia e dermatologia.

Os médicos reclamam da precariedade de equipamentos e materiais, falta de pagamentos e escala de trabalho excessiva.

Nota da Mondiale na íntegra

"A empresa Mondiale, responsável por serviços prestados à Associação Saúde em Movimento (ASM), informa que, apesar dos contratos firmados, existe atualmente uma pendência financeira referente a serviços realizados, totalizando R$ 2 milhões.

Esse valor contempla os serviços prestados em junho, julho, agosto e setembro, até o encerramento do contrato.

Considerando que os pagamentos não foram realizados conforme acordado em reunião prévia no domingo (21) entre a direção da Mondiale e representantes da Associação, optamos por encerrar o contrato, formalizando a rescisão às 19h do dia de ontem (noite de segunda-feira).