Associação criada por família gaúcha que busca a cura para doença rara completa um ano: "Entendemos que podemos lutar"

Olívia, de três anos, é filha do casal Melinda Cassol e Douglas Scherer. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Criada em setembro de 2024 pelos gaúchos Douglas Scherer, 37 anos, e Melinda Cassol, 36, a Associação Olívia Sem Limites completa seu primeiro ano na próxima quarta-feira (17) com a meta de acelerar pesquisas em busca da cura e apoiar famílias afetadas pela distrofia muscular congênita causada pela mutação do gene LAMA2.

Também chamada de CMD-LAMA2, a doença rara foi diagnosticada na filha do casal, a pequena Olívia, de três anos, que agora dá nome à entidade. Douglas lembra que, nos primeiros dias de vida, a pediatra alertou que a menina apresentava pés tortos e hipotonia muscular – fraqueza do tônus que causa uma espécie de frouxidão corporal –, sinais iniciais da CMD-LAMA2.

— Nos meses seguintes, ela passou a não conseguir levantar a cabeça direito e tinha dificuldades para respirar — recorda o pai.

O diagnóstico de CMD-LAMA2 foi confirmado pouco tempo depois, por meio de exame genético. Daniel lembra que receber a notícia foi devastador para a família, uma vez que a doença é degenerativa e, até o momento, sem cura.

— Foi o pior dia das nossas vidas — descreve Douglas. — Existe um termo que descobrimos depois, convivendo com outras famílias com o mesmo diagnóstico, que é o "luto de filho vivo". Foi o que sentimos, porque não sabíamos para onde ir. As poucas informações disponíveis na internet mostravam o quanto a doença é devastadora. Só víamos imagens com crianças muito debilitadas — lembra.

A doença afeta, sobretudo, o desenvolvimento muscular. Os sintomas costumam aparecer já nos primeiros dias de vida – como ocorreu com Olívia – e tendem a se agravar ao longo do tempo. De modo geral, a CMD-LAMA2 interfere no crescimento, na capacidade de locomoção e no desenvolvimento cognitivo dos pacientes, podendo ainda provocar alterações cerebrais.

Em busca da cura

Foi a falta de informação sobre a doença da filha que levou Douglas e Melinda a criarem a associação, que tem na conscientização sobre a CMD-LAMA2 uma de suas principais bandeiras. A maior ambição, contudo, é alcançar a cura.

— Nosso objetivo principal é que a cura seja descoberta, porque somente ela resolve o problema. Mas até que ela chegue, precisamos garantir que os pacientes estejam na melhor condição possível — resume Douglas, explicando que a associação também oferece apoio emocional e financeiro às famílias que enfrentam a CMD-LAMA2.

No que diz respeito à descoberta da cura, a principal frente de atuação da Associação Olívia Sem Limites é o fomento a pesquisas médicas acerca da doença.

Um desses trabalhos, em fase inicial no Hospital das Clínicas de São Paulo e financiado pela entidade, consiste em um estudo da história natural da CMD-LAMA2, que busca mapear a evolução da doença e gerar dados estratégicos para futuros tratamentos e terapias.

— Esse estudo vai tirar o Brasil de uma posição passiva e nos colocar no mapa científico das pesquisas sobre a doença. Quando surgir uma possibilidade de tratamento, poderemos dizer que temos dados e estamos prontos. É um passo decisivo — afirma Douglas.

Apoio para continuar

O presidente da Associação Olívia Sem Limites explica que o estudo está na fase de avaliação em comitê de ética e deve começar assim que for aprovado. Para que a pesquisa avance e se mantenha pelos próximos dois anos, a estimativa é de um investimento de R$ 400 mil.

O valor cobre estrutura, equipe e recursos necessários para registrar em profundidade a progressão da CMD-LAMA2. Para viabilizar o projeto, uma campanha de arrecadação está aberta neste link, onde interessados podem contribuir com o desenvolvimento do estudo.

A associação se mantém com investimento próprio da família de Olívia, mas também recebe doações e arrecada recursos por meio da venda de produtos em uma loja online. Também é possível apoiar o trabalho desenvolvido se associando a um plano de contribuição mensal, com valores a partir de R$ 19.

— Precisamos que as pessoas nos ajudem, pois essa é uma luta de todas as famílias que convivem com a CMD-LAMA2 — reforça Douglas.

Missão de vida

Enquanto a mobilização inspirada por ela cresce, Olívia segue uma rotina de consultas médicas, fisioterapia e, claro, brincadeiras. É uma criança como qualquer outra, que gosta de brincar e "fazer as suas traquinagens", conforme o pai.

— Ela apronta (risos). Claro que tem limitações, usa um andador para se locomover, mas é uma criança feliz. Nós levamos a vida de forma positiva. Não queremos que ela seja vista como coitadinha, porque entendemos que podemos lutar pela cura dela.

Douglas diz ter consciência de que a condição de Olívia deve piorar com o passar do tempo, uma vez que a CMD-LAMA2 é degenerativa. Contudo, apoia-se no exemplo de outras condições semelhantes, como a Atrofia Muscular Espinhal (AME) e a Distrofia Muscular de Duchenne (DMD), que tiveram tratamentos desenvolvidos e tornados acessíveis a partir da mobilização de famílias de pacientes.