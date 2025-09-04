Após confirmar duas mortes em surto de covid-19, Hospital Conceição não registra novos casos da doença desde terça-feira

As duas mortes foram nos dias 28 de agosto e 1º de setembro. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Registrando um surto de casos de covid-19 em agosto e a confirmação de duas mortes nos últimos dias, o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, afirmou que não tem novos diagnósticos da doença desde terça-feira (2). Atualmente, há sete pacientes internados que testaram positivo e estão em isolamento. Apesar do cenário, ainda é cedo para constatar que a situação esteja controlada.

— A nossa expectativa é de que sim, estejamos com medidas adequadas e que essas medidas estejam surtindo efeito. Então, dizer que está sob controle é realmente muito precoce, mas espero que estejamos caminhando para isso — projeta Lana Catani Ferreira Pinto, gerente de Unidades de Internação do Hospital Conceição.

Conforme a instituição, dois pacientes morreram nos dias 28 de agosto e 1º de setembro. São dois idosos, sem idade confirmada, que já apresentavam outras comorbidades. Um deles não fez nenhuma dose da vacina e outro estava com esquema vacinal incompleto.

— Esses dois pacientes que faleceram eram pacientes com outras comorbidades e que acabaram falecendo por complicações da covid-19 — confirma a médica.

O hospital afirma que, desde 16 de agosto, houve uma curva ascendente de sintomas gripais entre as pessoas atendidas, fazendo com que a equipe iniciasse um monitoramento com testes. Até quarta-feira (3), foram 65 pacientes com diagnóstico positivo, além de cinco funcionários que se afastaram do trabalho para tratamento.

O surto foi notificado à vigilância sanitária no dia 20 de agosto, quando havia oito pacientes que testaram positivo para covid-19. A data com maior número de pessoas positivadas foi 25 de agosto, quando foram confirmados os diagnósticos de 11 pacientes. Segundo a gerente, os casos eram de pessoas que chegavam ao atendimento com outras queixas e ficaram em setores diferentes.

— Um paciente que estava internado na emergência, um paciente que internou numa unidade no segundo andar, outro paciente que estava internado na unidade do quarto andar. Então, pacientes que já internavam com alguns sintomas e aí, a partir do momento da detecção dos sintomas, era coletado o teste e, se o teste viesse positivo, obviamente esses pacientes foram isolados — exemplifica Lana.

O hospital adotou restrições de acompanhantes, uso de máscaras e suspensão de alguns procedimentos cirúrgicos para diminuir a circulação de pessoas no hospital. A gerente esclarece que a variante identificada nos testes está presente em outras regiões brasileiras e no sudeste asiático. Chamada de XFG, a mutação é mais transmissível, mas tem um risco mais baixo de complicações graves.

— O Lacen (Laboratório Central do Rio Grande do Sul) ontem nos informou que essa é a variante da maioria dos casos detectados aqui e que é a variante que está em maior registro dentro do Brasil nesse momento — destaca Lara.

A Vigilância em Saúde de Porto Alegre também acompanha a situação. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o número de óbitos por covid-19 se mantém estável na Capital, conforme o informativo mais recente da Operação Inverno, publicado em 28 de agosto, data em que ocorreu a primeira morte no Conceição – ou seja, não inclui as duas vítimas recentes.

A publicação reuniu informações acumuladas até a semana epidemiológica 34 – no período entre 29 de dezembro de 2024 a 23 de agosto de 2025. O levantamento contabilizou sete óbitos pela doença, que ocorreram antes de 12 de julho.

Nenhuma das vítimas tinha esquema vacinal completo. A prefeitura orienta que os grupos prioritários mantenham a vacinação em dia, com os reforços recomendados conforme cada caso.

Público acima de 5 anos que pode receber a dose anual ou semestral:

Pessoas de 60 anos ou mais de idade (a cada 6 meses)

Pessoas imunocomprometidas (a cada 6 meses)

Gestantes – uma dose durante o período da gestação

Pessoas vivendo em instituições de longa permanência

Indígenas

Quilombolas

Puérperas não vacinadas na gestação

Trabalhadores da saúde

Pessoas com deficiência permanente

Pessoas com comorbidades

Pessoas privadas de liberdade

Funcionários do sistema de privação de liberdade

Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas

Pessoas em situação de rua

Onde se vacinar contra covid-19 em Porto Alegre

Crianças de 6 meses até menores de 5 anos

Locais para vacinação (até as 22h):

CF Modelo – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 – Bairro Santana

US Assis Brasil – Av. Assis Brasil, 6615 - Bairro Sarandi

CF Bom Jesus – Rua Bom Jesus, 410 – Bairro Bom Jesus

CF Santa Marta – Rua Capitão Montanha, 27 – Bairro Centro Histórico

CF Moab Caldas – Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

CF Tristeza – Av. Wenceslau Escobar, 2442 – Bairro Tristeza

US São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon

CF José Mauro Ceratti Lopes – Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – Bairro Restinga

Crianças de 5 a 11 anos que fazem parte dos grupos elegíveis

Locais para vacinação (até as 22h):

CF Modelo – Av. Jerônimo de Ornelas, 55 – Bairro Santana

US Assis Brasil – Av. Assis Brasil, 6615 – Bairro Sarandi

CF Bom Jesus – Rua Bom Jesus, 410 – Bairro Bom Jesus

CF Moab Caldas – Av. Moab Caldas, 400 - Bairro Santa Tereza

CF Tristeza – Av. Wenceslau Escobar, 2442 – Bairro Tristeza

US São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon

CF José Mauro Ceratti Lopes – Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – Bairro Restinga

Adolescentes e adultos acima de 12 anos dos grupos elegíveis

Locais para vacinação (até as 22h):