Após a saída de pediatras, médicos do Pronto Socorro da Santa Casa de Uruguaiana também deixam a instituição

Os médicos do Pronto Socorro da Santa Casa de Uruguaiana pararam de trabalhar nesta terça-feira (30). Conforme o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o prazo de cumprimento do aviso prévio de 17 profissionais terminou nesta segunda.

Eles haviam entregado as cartas de demissões no final de agosto. O motivo dos desligamentos é o atraso dos salários, que também provocou a saída de dois pediatras e quatro clínicos que atuavam na pediatria.

A ala está fechada há um mês, o que faz com que crianças sejam acolhidas no Pronto Socorro. Pacientes pediátricos que precisam de atendimento especializado estão sendo transferidos para hospitais há mais de 100 quilômetros de Uruguaiana.

Responsável pela gestão da Santa Casa, a prefeitura de Uruguaiana afirma que não há prejuízo no atendimento do Pronto Socorro, porque uma nova equipe foi contratada para substituir a antiga. Entretanto, a diretoria do hospital não retornou o contato da reportagem sobre a normalização do acolhimento na pediatria.