Saúde

Atraso nos salários
Notícia

Após a saída de pediatras, médicos do Pronto Socorro da Santa Casa de Uruguaiana também deixam a instituição

Responsável pela gestão do hospital, prefeitura afirma que uma nova equipe já foi contratada e que não há prejuízo ao atendimento

Gabriela Plentz

Rádio Gaúcha

