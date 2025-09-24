Saúde

Fiscalização
Notícia

Anvisa suspende suplementos irregulares de whey protein, cúrcuma, chá verde e creatina; veja lista

Órgão apreendeu e proibiu a produção e comercialização dos produtos que estavam sendo fabricados de forma clandestina

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS