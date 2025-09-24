Anvisa suspende suplementos irregulares de whey protein, cúrcuma, chá verde e creatina; veja lista

Whey está entre os suplementos proibidos. 9dreamstudio / stock.adobe.com

Uma ação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a venda de suplementos alimentares produzidos de forma clandestina, irregular ou desconhecida.

Suplementos como Cúrcuma Cápsulas, Chá Verde (Extrato Seco de Camellia Sinensis) e Centella Asiática foram apreendidos na sexta-feira (16), em uma ação de fiscalização que envolveu produtos da Verde Flora Produtos Naturais LTDA.

Os suplementos eram vendidos sem registro da Anvisa. Em agosto, uma operação conjunta da Agência com a Vigilância Sanitária de Itapemirim (ES) já havia interditado um galpão da empresa usado para produção clandestina.

Operação em empresa desconhecida

Além dessa proibição, outra operação da Vigilância em Saúde de Americana e da Polícia Civil de São Paulo também determinou a proibição e suspensão de todos os lotes dos produtos Creatine Powder 100% Pure, Muscle Supp Suplementos, Whey Gourmet e Nitro Way 3W.

Os suplementos eram de uma empresa desconhecida e continham nos rótulos dados de companhias que não foram responsáveis pela fabricação do produto, configurando falsificação ou produção clandestina.

Ingrediente não atende à composição exigida

A Anvisa também determinou o recolhimento dos suplementos Feno Grego Prevent, da Suplemais Indústria de Suplementos Nutricionais Ltda., e o DHT Blocker Fotisolution 5X, da Capsul Brasil Indústria e Comércio Ltda.

A fabricação, venda, distribuição, propaganda e uso de todos os lotes dos produtos estão suspensos.

Segundo o órgão, o ingrediente "feno grego’", presente no primeiro suplemento, não atende aos requisitos de identidade, pureza e composição exigidos.

Já o DHT Blocker Fotisolution 5X — nas versões Spray e Líquido Sublingual — é produzido e comercializado com ingredientes que não passaram por avaliação, sem garantia de segurança para uso tópico ou sublingual.

Contrapontos

Zero Hora tentou contato com a CapSul e a Suplemais, mas ainda não obteve retorno. Já a Verde Flora Produtos Naturais não foi localizada, nem por rede social, nem por telefone. O espaço segue aberto para manifestação.







