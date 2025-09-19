Anvisa suspende lote de medicamento utilizado contra hipertensão por suspeita de presença de caco de vidro

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

A Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou o recolhimento do lote 2411191 de Furosemida, medicamento utilizado para o tratamento de casos de hipertensão, após constatar a presença de "material estranho" em sua composição. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de quarta-feira (17).

Conforme a Anvisa, análise identificou a presença de "material estranho e semelhante a caco de vidro" no lote do medicamento.

A determinação é válida apenas para o lote 2411191 do Furosemida injetável de 10mg/ml, fabricado pela Hypofarma. O medicamento é vendido em ampolas, de 2 ml cada.

A análise foi realizada pela Vigilância Sanitária de Jaguará do Sul, em Santa Catarina.