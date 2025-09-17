Anvisa suspende diurético usado em hospitais após material semelhante a caco de vidro ser detectado em ampola

Proibição da Anvisa foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

Um lote de furosemida injetável foi suspenso pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira (17) após a confirmação da presença de material estranho semelhante a caco de vidro dentro das ampolas do medicamento, fabricado pela empresa Hypofarma.

De acordo com a decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU) o problema foi identificado pela Vigilância Sanitária Municipal de Jaraguá do Sul (SC) em 14 de julho de 2025 e emitiu um parecer de constatação acompanhado de registros fotográficos. O desvio de qualidade levou à medida preventiva de recolhimento imediato do lote 24111911, com validade até novembro de 2026.

O lote a ser recolhido se refere à apresentação da furosemida injetável 10 mg/ml. O remédio costuma ser utilizado para tratamento de edemas, insuficiência cardíaca, hipertensão e outras condições que exigem eliminação de líquidos pelo organismo em clínicas e hospitais.

Leia Mais Cartão do SUS será unificado com dados do CPF do usuário; saiba o que muda

A determinação da Anvisa suspende a comercialização, distribuição e uso do lote específico. A Hypofarma, fabricante do medicamento, deverá fazer o recolhimento dos produtos.

Recomendação da Anvisa