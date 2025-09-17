Anvisa proíbe venda de dois suplementos alimentares após "efeito colateral grave"

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União de terça-feira. Marcelo Camargo / Agência Brasil/Divulgação

Em razão de "efeitos colaterais graves", a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização do suplemento alimentar Ki-Fit-Turbo, fabricado pela empresa GVL Indústria de Suplementos Alimentares. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de terça-feira (16).

De acordo com a Anvisa, diversos consumidores relataram "efeitos adversos" após o consumo do produto. Entre os quadros, há relatos de taquicardia, desconforto torácico compressivo, epigastralgia (desconforto, queimação ou dor na região abdominal superior), náuseas, vômitos e diarreia.

"O produto possui composição desconhecida e divulga, de forma irregular, benefícios terapêuticos e de tratamento de saúde", diz nota da agência.

Na mesma decisão, a Anvisa também determinou a apreensão do suplemento Zempyc Natural – Mega Concentrado 730 mg, distribuído pela empresa Preço Justo Gestão Empresarial. No caso deste produto, a Anvisa esclarece que a empresa Sorocaps Indústria Farmacêutica, estampada no rótulo, não é a responsável pela fabricação. Desta forma, a origem e composição do suplemento são desconhecidas.