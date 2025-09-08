Anvisa proíbe 32 suplementos de empresa por produção em "condições insalubres"; confira lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, venda e importação de 32 suplementos alimentares produzidos pela empresa Ervas Brasillis Produtos Naturais Ltda. Publicada do Diário Oficial da União de sexta-feira (5), a decisão ainda determina a apreensão dos lotes em circulação.
Em nota, a Anvisa esclarece que a decisão é recorrente de uma inspeção sanitária que constatou que os suplementos "eram produzidos em um estabelecimento sem licença sanitária, em condições insalubres de higiene e sem atender às boas práticas de fabricação de alimentos".
Com efeito imediato, a decisão também proíbe a distribuição e propaganda dos produtos.
Quais produtos foram proibidos
Abaixo, confira os rótulos afetados:
- Creatina Monohidratada Sabor Frutas Vermelhas Marca Turbo Black Vitamin
- Creatina Marca Turbo Black Vitamin
- Colágeno Tipo II Não Desnaturado Sabor Iogurte Marca Turbo Black
- Colágeno Hidrolisado Sabor Frutas Tropicais Marca Turbo Black Vitamin
- Cafeína com Taurina Marca Turbo Black Vitamin
- Moringa Marca Ervas Brasil
- Maca Peruana Marca Ervas Brasil
- Hibisco Marca Ervas Brasil
- Graviola Marca Ervas Brasil
- Tadala Natural Marca NB Nutrition
- Magnésio Treonato Marca Turbo Black Vitamin
- Maca Peruana Marca Turbo Black Vitamin
- Maca Preta Marca Turbo Black Vitamin
- Lactoze sem Glúten Marca Turbo Black Vitamin
- L-Arginina e Alanica Marca Turbo Black Vitamin
- K2 + D3 2000 Ui Turbo Marca Black Vitamin
- Energy Maca Marca Turbo Black Vitamin
- Creatina Monohidratada Sabor Laranja Marca Turbo Black Vitamin
- Ômega 3 Marca NB Nutrition
- Moringa Oleifera Marca NB Nutrition
- Magnésio Treonato Marca NB Nutrition
- Magnésio Dimalato Marca NB Nutrition
- Colágeno Tipo II Não Desnaturado Marca NB Nutrition
- Cabelo Pele e Unha Marca NB Nutrition
- Lactoze Marca Natuforme Produtos Naturais
- Óleo de Girassol Ozonizado Marca Ozonlife
- Maca Premium Marca Nutrição Esportiva
- Max Vision Marca Turbo Black Vitamin
- Ácido Hialurônico + Colágeno Tipo II Marca NB Nutrition
- Maca Peruana Concentrado Marca Max Force
- Ora Pró Nobis Premium Marca Vitacorpus
- Todos os Produtos Fabricados por Ervas Brasillis
A agência também argumenta que o artigo 46 da lei 986, de 1969, determina que "estabelecimentos que fabricam, acondicionam ou transportam alimentos devem ser previamente licenciados pela autoridade sanitária competente, seja ela estadual, municipal ou do Distrito Federal". Conforme a Anvisa, a empresa não possui a licença.