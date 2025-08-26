UBSs de Pelotas retomam atividades após chuvas

Todas as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da zona rural de Pelotas, no sul do Estado, retomaram os atendimentos nesta terça-feira (26). O serviço havia sido suspenso na sexta-feira (22), devido às fortes chuvas que atingiram o sul do Estado.

Na última segunda-feira (25), a UBS Monte Bonito teve o serviço interrompido, com falta de energia elétrica e falta de água. Já a UBS do Gruppelli esteve aberta até o meio-dia por conta da falta parcial de água.

As duas unidades voltaram aos atendimentos normalmente hoje. No entanto, a UBS Monte Bonito ainda está sem internet.