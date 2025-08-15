Saúde

Investimento bilionário
Notícia

SUS vai comprar 180 mil equipamentos para unidades básicas de saúde do país

Expectativa é que itens comecem a ser entregues em novembro. Serão adquiridos ultrassom portátil, desfibrilador, laser terapêutico, retinógrafo e equipamentos para telessaúde

Agência Brasil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS