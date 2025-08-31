RS tem o maior índice de jovens entre 10 e 19 anos com sobrepeso ou obesidade, aponta estudo

Índice de adolescentes com excesso de peso, entre 10 e 19 anos, apresentou crescimento em quase todos os estados. Maya Kruchancova / stock.adobe.com

O Rio Grande do Sul ocupa o primeiro lugar no ranking nacional de excesso de peso entre crianças e adolescentes de 10 a 19 anos. Em 2024, cerca de 40% dos jovens nesta faixa etária apresentavam sobrepeso ou obesidade, segundo dados da ImpulsoGov, com base no Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do SUS (Sisvan).

O estudo analisou a evolução do estado nutricional infantil entre 2014 e 2024. Há 10 anos, o índice era de 34%, o que representa um aumento de seis pontos percentuais e coloca o Estado gaúcho no topo da lista nacional.

O índice de adolescentes com excesso de peso, entre 10 e 19 anos, apresentou crescimento em quase todos os Estados do Brasil ao longo da última década.

Mudança de hábitos e sedentarismo

Os hábitos alimentares preocupam em relação ao aumento do sobrepeso. Em 2024, 81% dos adolescentes brasileiros consumiram alimentos ultraprocessados, e 61% realizaram refeições assistindo à televisão ou mexendo no celular.

A pesquisa destaca que, apesar da queda no consumo de bebidas adoçadas e alimentos ultraprocessados em todo o país, o hábito de comer em frente às telas aumentou em todas as faixas etárias.

Entre adolescentes, o consumo de hambúrgueres e embutidos cresceu, atingindo quase metade da população dessa faixa etária. O estudo aponta que esse avanço está relacionado a padrões de comportamento típicos da adolescência, como o sedentarismo e o consumo elevado de alimentos ultraprocessados.

Dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) mostram que mais da metade dos adolescentes brasileiros entre 13 e 17 anos passam mais de três horas por dia em frente a telas, o que contribui para a inatividade física.

Crianças com excesso de peso no RS

Já entre as crianças do Rio Grande do Sul, no entanto, o movimento foi diferente: o percentual de crianças gaúchas com excesso de peso caiu de 19% para 16% no período, ou seja, uma redução de 3%. Apesar da melhora, o Estado ainda apresenta índices elevados em comparação com outras unidades da federação.

A queda acompanha a tendência nacional, que passou de 17,7% para 13,9% no mesmo intervalo.