Saúde

Preocupante
Notícia

RS tem o maior índice de jovens entre 10 e 19 anos com sobrepeso ou obesidade, aponta estudo

Pesquisa destaca que, apesar da queda no consumo de bebidas adoçadas e alimentos ultraprocessados em todo o país, o hábito de comer em frente às telas aumentou em todas as faixas etárias

Madu Brito

G1 RS

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS