Retorno do HPS, redução de filas e melhorias para atenção primária: os desafios da nova secretária de saúde de Canoas 

Enfermeira de formação, Ana Boll é a terceira pessoa a ocupar a titularidade da saúde de Canoas em oito meses do governo Airton Souza.

À frente da Secretaria de Saúde de Canoas há cinco dias, Ana Boll já tem os principais desafios mapeados. Entre eles estão a reabertura do Hospital de Pronto Socorro, diminuição das filas de consultas, exames e cirurgias, além de melhorias para atenção primária.

Maior cidade da Região Metropolitana, Canoas vive uma crise no sistema de saúde. A prefeitura relaciona o cenário devido à alta demanda dos mais de cem municípios referenciados.

Enfermeira de formação, Ana é a terceira pessoa a ocupar a titularidade da saúde do município. Ela tem experiência na área e mantém bom diálogo com governos estadual e federal, além de conhecer os programas da saúde. A nova secretária concedeu entrevista exclusiva para a reportagem de Zero Hora nesta sexta-feira (15). Veja abaixo os principais tópicos.

E o HPS?

Fechado desde a enchente de maio de 2024, o Hospital de Pronto Socorro está entre as principais demandas. A reabertura do HPS deverá ser adiada pela quinta vez. O último prazo apontava para janeiro de 2026, mas isso não será possível devido à falta de projetos.

— Faltaram projetos essenciais para a reforma e isso está sendo tratado com a Caixa Econômica Federal. O cronograma da obra depende da Caixa, que é quem libera os recursos. O hospital será reaberto, é inclusive um desejo do prefeito, mas só deve ocorrer em meados de 2026 — disse a secretária.

A situação está sendo tratada com um comitê formado por representantes da prefeitura e da Caixa Econômica Federal. A última reunião foi agendada para segunda-feira (18) e, após isso, um prazo poderá ser pensado pelo município. Atualmente, a obra segue em fase inicial e em ritmo lento.

Para que a reabertura ocorra ainda é necessário um edital para compra de equipamentos hospitalares. Não há previsão de quando o processo será aberto.

Após esses trâmites, outro ponto entrará em discussão: o custeio do hospital. Conforme a secretária, o município aportava mais de R$ 5 milhões mensalmente para a manutenção do Pronto-Socorro. Esse sistema é visto como insustentável. A expectativa é de que o assunto seja tratado juntamente com o Governo do Estado e União.

Mais de 39 mil na fila para consultas

O número de solicitações em aberto para atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) também é visto como tópico prioritário. Conforme os dados de junho, o município tinha 39.771 pedidos de consultas em aberto e 15.222 para exames. A fila para cirurgias não foi divulgada.

Segundo a secretária Ana Boll, há pacientes aguardando desde 2021 para um atendimento no município:

— Precisamos qualificar a fila, entender a situação dos pacientes e se ainda precisam passar pelo procedimento que estão aguardando. Iremos fazer isso com maior agilidade. E, depois, reorganizar as portas de acesso para as especialidades.