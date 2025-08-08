Quando a suplementação de magnésio é indicada? Saiba para que serve a prática famosa nas redes sociais

O mineral pode ser encontrado em alimentos como castanhas, cacau e banana. Yaruniv-Studio / adobe.stock.com

Reduzir a insônia, o estresse, o cansaço e até o inchaço: essas são algumas das promessas atribuídas ao magnésio por quem compartilha rotinas de suplementação na internet. Embora o mineral tenha funções importantes para o organismo, especialistas alertam que o consumo em excesso pode trazer riscos à saúde.

No TikTok, já são mais de 120 mil vídeos sobre o tema. No Instagram, a hashtag relacionada ao magnésio soma quase 480 mil publicações. Entre elas, profissionais da saúde e usuários comuns dividem dicas sobre os diferentes tipos de suplemento e os benefícios do consumo adicional do mineral.

— As pessoas estão muito ansiosas, cansadas, estressadas. Estão vivendo um momento de sobrecarga no trabalho, no casamento e na vida. E, às vezes, buscam um recurso mais rápido, um suplemento que elas tomem e já melhorem, ao invés de regular o sono, fazer terapia e melhorar outros aspectos — avalia a nutricionista Cássia Medino Soares.

O que é e onde encontrar o magnésio?

O magnésio é um mineral essencial para o corpo, envolvido em diferentes funções metabólicas, como a produção de energia, o funcionamento dos músculos e o equilíbrio do sistema nervoso.

Esse micronutriente pode ser encontrado em alimentos como vegetais folhosos escuros (couve, espinafre), banana, abacate, leguminosas (feijão, lentilha, grão de bico), cacau (chocolate 70%), sementes, oleaginosas (castanhas, nozes), grãos e cereais (aveia, arroz integral).

— Não é incomum ver pessoas com deficiência de magnésio. Sabemos que, no geral, a dieta ocidental moderna de hoje em dia está pobre em magnésio. Mas as pessoas que têm maior cuidado, e contam com uma alimentação mais balanceada, conseguem atingir níveis bem adequados desse mineral — garante a médica nutróloga Camila Perlin Ramos.

Para que servem os diferentes tipos de magnésio?

As especialistas pontuam que a suplementação de magnésio pode contribuir para a melhora de uma série de aspectos fisiológicos e, até mesmo, emocionais.

— Auxilia no funcionamento do cérebro, memória e tempo de resposta rápido. Ajuda quem faz atividades físicas a ter um relaxamento muscular, prevenir câimbras e tensões. Contribui para o fortalecimento dos ossos, para o sono de qualidade, para o controle de estresse, funcionamento do intestino e produção de energia — resume Cássia.

Camila explica que a suplementação desse mineral exige cuidado, uma vez que há mais de 10 tipos de magnésio. Segundo a médica, cada um é ligado a um componente diferente e, portanto, as composições apresentam benefícios variados.

As formas farmacêuticas de magnésio disponíveis para a suplementação são: magnésio ascorbato, magnésio quelado, magnésio inositol, aspartato de magnésio, magnésio taurato, sulfato de magnésio, magnésio malato, magnésio aspartato, citrato de magnésio, magnésio treonato, cloreto de magnésio, magnésio dilamato, carbonato de magnésio, óxido de magnésio e magnésio glicina.

— O magnésio malato tem a função energética, então pode usar as pessoas com cansaço. Já o magnésio taurato tem ação neuromuscular, porque está ligado à taurina. O aspartato pode ser usado para estresse físico e mental. E, para o sono, a forma farmacêutica que é bastante utilizada é o magnésio inositol, que ajuda no relaxamento mental e corporal. O dimalato é o que tem função no fornecimento de energia para a célula e na função muscular, bom para atletas e esportistas. O treonato é ideal para melhorar cognição, cansaço mental e memória — acrescenta Camila.

Apesar de muitos relatos na internet associarem a suplementação de magnésio ao emagrecimento, a médica nutróloga defende que a relação não é tão direta. Como o mineral ajuda a diminuir os níveis de cortisol, melhorar o sono, dar mais energia, é possível que alguns efeitos de diminuição do inchaço corporal sejam notados.

LEIA TAMBÉM Desinflamar o intestino ajuda a emagrecer? Entenda a ideia que se popularizou nas redes sociais

Quando é necessário suplementar magnésio?

Embora a internet esteja cheia de sugestões, escolher o tipo e a dosagem de suplemento por conta própria não é recomendado. Em geral, as especialistas acreditam que o consumo adicional de magnésio só é recomendado para quem apresenta uma deficiência desse mineral.

Através de um exame de sangue, os profissionais de saúde conseguem medir e analisar os níveis de magnésio e relacionar os resultados com as queixas de cada paciente. Por isso, as duas reforçam que é essencial que a suplementação seja prescrita por um médico ou nutricionista.