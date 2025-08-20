Polícia investiga morte de mulher por erro em transfusão de sangue em hospital de Santa Maria

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher, de 59 anos, após receber uma transfusão de sangue no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), na Região Central. O caso ocorreu no dia 6 de agosto.
Segundo o delegado responsável pela apuração, Adriano de Rossi, a principal suspeita é de que uma enfermeira tenha confundido a paciente com outra mulher que deveria passar pelo procedimento. A vítima teria recebido sangue incompatível com seu tipo sanguíneo, sofreu uma reação e não resistiu.
A profissional de saúde — que não teve o nome divulgado — será ouvida pela polícia nesta quarta-feira (20).
Em nota (leia a íntegra abaixo), o Hospital Universitário informou que já iniciou uma investigação interna para apurar os fatos e declarou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.
Leia a nota do Husm
O Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), informa que já iniciou uma investigação interna para apurar os fatos que resultaram no falecimento de uma paciente na manhã desta quinta-feira (7/8).
A instituição permanece à disposição das autoridades competentes para colaborar no que for necessário. Neste momento de profunda dor, o HUSM se solidariza com os familiares e amigos da paciente, oferecendo todo o apoio necessário e reafirmando seu respeito à vida, à dignidade humana e à confiança depositada na instituição.