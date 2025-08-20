Polícia investiga morte de mulher por erro em transfusão de sangue em hospital de Santa Maria

Hospital Universitário informou que já iniciou uma investigação interna para apurar os fatos. Eduardo Aigner / Agencia RBS

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher, de 59 anos, após receber uma transfusão de sangue no Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), na Região Central. O caso ocorreu no dia 6 de agosto.

Segundo o delegado responsável pela apuração, Adriano de Rossi, a principal suspeita é de que uma enfermeira tenha confundido a paciente com outra mulher que deveria passar pelo procedimento. A vítima teria recebido sangue incompatível com seu tipo sanguíneo, sofreu uma reação e não resistiu.

A profissional de saúde — que não teve o nome divulgado — será ouvida pela polícia nesta quarta-feira (20).

Em nota (leia a íntegra abaixo), o Hospital Universitário informou que já iniciou uma investigação interna para apurar os fatos e declarou que permanece à disposição das autoridades para colaborar com as investigações.

Leia a nota do Husm

O Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM-UFSM), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), informa que já iniciou uma investigação interna para apurar os fatos que resultaram no falecimento de uma paciente na manhã desta quinta-feira (7/8).