Saúde

Entrevista
Notícia

"Pessoas que sempre tiveram autismo estão começando a se dar conta agora", diz psicóloga dos EUA referência no tema

Professora da Universidade da Califórnia em Los Angeles, Catherine Lord fala sobre diagnóstico, pesquisa e avanços no tratamento

Fernanda Polo

Comportamento

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS