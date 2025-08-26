Pelotas vacina pessoas com deficiência nesta quarta-feira

O Dia D de Vacinação integra a programação da Semana da Pessoa com Deficiência. Prefeitura de Pelotas / Divulgação

A Prefeitura de Pelotas vacina pessoas com deficiência na próxima quarta-feira (27). As doses serão aplicadas no Campus da Saúde da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), das 9h às 15h.

O Dia D de Vacinação faz parte da programação da Semana da Pessoa com Deficiência e oferece todos os imunizantes do calendário vacinal para crianças a partir dos dois meses de idade, adultos e idosos.

O Campus da Saúde da UCPel fica localizado na Avenida Fernando Osório, 1586. Segundo a Prefeitura, é necessário apresentar apenas o documento de identidade com foto e o cartão de vacinação.