Olho seco e cansaço muscular? Pode ser a síndrome da visão de computador

Uso prolongado de telas pode afetar a visão e provocar cansaço muscular.

Muito confundida com cansaço acumulado, a síndrome da visão de computador (SVC) tem ligação direta com o uso prolongado de equipamentos eletrônicos na rotina diária, como celulares e tablets.

Reconhecida pela American Academy of Ophthalmology e pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a SVC é caracterizada por um conjunto de sintomas incômodos e temporários, causados pela redução da frequência de piscadas enquanto há um esforço do olho para focar em pixels.

Quais os sintomas da síndrome da visão de computador

Alguns sinais da presença da síndrome são:

Olho seco

Visão embaçada ou flutuante

Ardência sensação de areia nos olhos

Fotofobia

Cansaço muscular generalizado

Dores de cabeça e pescoço

Estudantes com aulas online, profissionais que trabalham o dia todo em frente a telas e quem usa dispositivos durante à noite estão mais expostos ao problema, conforme o TechTudo.

Como prevenir a síndrome da visão de computador (SVC)

Para prevenir a fadiga visual e relaxar a musculatura ocular, é preciso olhar para um ponto fixo a seis metros de distância durante 20 segundos. Essa prática deve ser feita a cada 20 minutos de uso das telas.

Manter a tela entre 50 centímetros e 60 centímetros de distância, com o topo um pouco abaixo da linha dos olhos, melhora o conforto visual, contribuindo para aliviar ou prevenir a síndrome.